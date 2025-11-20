Mirassol pode perder vaga na Libertadores e ajudar o Bahia

Reinaldo em campo pelo Mirassol - Foto: Divulgação | Mirassol

Sensação do Brasileirão 2025, o Mirassol precisa correr contra o tempo para que o sonho de disputar a Copa Libertadores não se torne um pesadelo. Praticamente garantido pelo menos na fase classificatória da competição continental, o time do interior paulista precisa atualizar duas exigências do Manual de Clubes da CONMEBOL para participar do torneio.

Desde a edição de 2018, a entidade máxima do futebol sul-americano obriga que os participantes da Libertadores tenham uma equipe feminina e, de acordo com a ESPN, a equipe pretende criar um time próprio da modalidade sem parcerias. Vale lembrar que os classificados ao torneio precisam dar entrada com os documentos até o início da competição.

A outra exigência deve fazer o Mirassol ampliar e modernizar o Estádio José Maria de Campos Maia, também conhecido como "Maião".

Com a capacidade atual de 15 mil torcedores, o local pode receber jogos da fase de grupos do torneio, mas não um eventual mata-mata de acordo com o Manual de Clubes. A capacidade mínima que a confederação exige para a esta etapa é de 20 mil torcedores.

A CONMEBOL também exige que todos os participantes da Libertadores mandem seus jogos em um estádio que esteja em um raio de no máximo 140 quilômetros de distância de um aeroporto internacional. No cenário atual, a equipe teria que atuar em outra cidade.

Na quarta colocação com 60 pontos, o Mirassol tem 99,9% de chance de garantir vaga na competição continental. A equipe possui cinco pontos a mais que o quinto colocado — distância que pode ser reduzida se o Bahia vencer o Fortaleza nesta quinta-feira, 20.