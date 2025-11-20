Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PERIGO NO G-4

Mirassol pode perder vaga na Libertadores e ajudar o Bahia

Impasse nos bastidores pode abrir caminho para o Tricolor no Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

20/11/2025 - 14:17 h | Atualizada em 21/11/2025 - 10:09
Reinaldo em campo pelo Mirassol
Reinaldo em campo pelo Mirassol -

Sensação do Brasileirão 2025, o Mirassol precisa correr contra o tempo para que o sonho de disputar a Copa Libertadores não se torne um pesadelo. Praticamente garantido pelo menos na fase classificatória da competição continental, o time do interior paulista precisa atualizar duas exigências do Manual de Clubes da CONMEBOL para participar do torneio.

Desde a edição de 2018, a entidade máxima do futebol sul-americano obriga que os participantes da Libertadores tenham uma equipe feminina e, de acordo com a ESPN, a equipe pretende criar um time próprio da modalidade sem parcerias. Vale lembrar que os classificados ao torneio precisam dar entrada com os documentos até o início da competição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A outra exigência deve fazer o Mirassol ampliar e modernizar o Estádio José Maria de Campos Maia, também conhecido como "Maião".

Com a capacidade atual de 15 mil torcedores, o local pode receber jogos da fase de grupos do torneio, mas não um eventual mata-mata de acordo com o Manual de Clubes. A capacidade mínima que a confederação exige para a esta etapa é de 20 mil torcedores.

Leia Também:

Bahia negocia saída de meio-campista para time nordestino
Brasileirão: Bahia deixa G-5 e jogo contra o Fortaleza ganha novo peso
Ex-técnico do Bahia e com passagem na Seleção morre aos 85 anos

A CONMEBOL também exige que todos os participantes da Libertadores mandem seus jogos em um estádio que esteja em um raio de no máximo 140 quilômetros de distância de um aeroporto internacional. No cenário atual, a equipe teria que atuar em outra cidade.

Na quarta colocação com 60 pontos, o Mirassol tem 99,9% de chance de garantir vaga na competição continental. A equipe possui cinco pontos a mais que o quinto colocado — distância que pode ser reduzida se o Bahia vencer o Fortaleza nesta quinta-feira, 20.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão 2025 libertadores mirassol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Reinaldo em campo pelo Mirassol
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Reinaldo em campo pelo Mirassol
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Reinaldo em campo pelo Mirassol
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Reinaldo em campo pelo Mirassol
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x