Com Juba de volta após a Seleção, Bahia divulga lista de relacionados

Luciano Juba não entrou em campo pela Seleção Brasileira - mas isso acabou sendo boa notícia para o Bahia contra o Fortaleza. Com o retorno do lateral-esquerdo e a volta de Gilberto após lesão, o Esquadrão entra em campo nesta quinta-feira, 20, às 18h, na Fonte Nova.

Novamente integrado ao elenco tricolor depois de retornar a Salvador na tarde de quarta-feira, 19, vindo dos treinamentos com a Seleção Brasileira durante a Data Fifa, Juba reassume sua vaga e tem tudo para começar entre os titulares.

Gilberto e Kayky, que se recuperaram de problemas físicos, estão liberados pelo departamento médico. Já Kanu reaparece após cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido anteriormente.

Já Ramos Mingo, que chegou a preocupar ao perder alguns treinos no final da última semana e trabalhar de forma parcial no início desta, foi reavaliado, não teve nenhuma lesão mais séria identificada e também está apto para o jogo.

Assim como Juba, Santi Arias retorna depois de representar a Colômbia na Data Fifa e aparece normalmente na relação. As baixas ficam por conta de Mateo Sanabria, entregue ao departamento médico provavelmente até 2026, Michel Araújo, suspenso, e Gabriel Xavier, se recuperando de lesão.

