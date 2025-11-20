Menu
HOME > ESPORTES
DOIS RETORNOS

Com Juba de volta após a Seleção, Bahia divulga lista de relacionados

O Esquadrão entra em campo às 18h contra o Fortaleza nesta quinta-feira, 20

Marina Branco

Por Marina Branco

20/11/2025 - 16:23 h | Atualizada em 21/11/2025 - 19:51
Juba pelo Bahia
Juba pelo Bahia -

Luciano Juba não entrou em campo pela Seleção Brasileira - mas isso acabou sendo boa notícia para o Bahia contra o Fortaleza. Com o retorno do lateral-esquerdo e a volta de Gilberto após lesão, o Esquadrão entra em campo nesta quinta-feira, 20, às 18h, na Fonte Nova.

Novamente integrado ao elenco tricolor depois de retornar a Salvador na tarde de quarta-feira, 19, vindo dos treinamentos com a Seleção Brasileira durante a Data Fifa, Juba reassume sua vaga e tem tudo para começar entre os titulares.

Gilberto e Kayky, que se recuperaram de problemas físicos, estão liberados pelo departamento médico. Já Kanu reaparece após cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido anteriormente.

Ramos Mingo, que chegou a preocupar ao perder alguns treinos no final da última semana e trabalhar de forma parcial no início desta, foi reavaliado, não teve nenhuma lesão mais séria identificada e também está apto para o jogo.

Assim como Juba, Santi Arias retorna depois de representar a Colômbia na Data Fifa e aparece normalmente na relação. As baixas ficam por conta de Mateo Sanabria, entregue ao departamento médico provavelmente até 2026, Michel Araújo, suspenso, e Gabriel Xavier, se recuperando de lesão.

Relacionados do Bahia contra o Fortaleza
Relacionados do Bahia contra o Fortaleza | Foto: Divulgação I EC Bahia

Veja a lista completa dos relacionados pelo técnico Rogério Ceni:

  • Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo e Ronaldo
  • Laterais: Arias, Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba e Zé Guilherme
  • Zagueiros: David Duarte, Luiz Gustavo, Kanu e Ramos Mingo
  • Meias: Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rezende e Rodrigo Nestor
  • Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Kayky, Tiago e Willian José

