DOIS RETORNOS
Com Juba de volta após a Seleção, Bahia divulga lista de relacionados
O Esquadrão entra em campo às 18h contra o Fortaleza nesta quinta-feira, 20
Por Marina Branco
Luciano Juba não entrou em campo pela Seleção Brasileira - mas isso acabou sendo boa notícia para o Bahia contra o Fortaleza. Com o retorno do lateral-esquerdo e a volta de Gilberto após lesão, o Esquadrão entra em campo nesta quinta-feira, 20, às 18h, na Fonte Nova.
Novamente integrado ao elenco tricolor depois de retornar a Salvador na tarde de quarta-feira, 19, vindo dos treinamentos com a Seleção Brasileira durante a Data Fifa, Juba reassume sua vaga e tem tudo para começar entre os titulares.
Leia Também:
Gilberto e Kayky, que se recuperaram de problemas físicos, estão liberados pelo departamento médico. Já Kanu reaparece após cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido anteriormente.
Já Ramos Mingo, que chegou a preocupar ao perder alguns treinos no final da última semana e trabalhar de forma parcial no início desta, foi reavaliado, não teve nenhuma lesão mais séria identificada e também está apto para o jogo.
Assim como Juba, Santi Arias retorna depois de representar a Colômbia na Data Fifa e aparece normalmente na relação. As baixas ficam por conta de Mateo Sanabria, entregue ao departamento médico provavelmente até 2026, Michel Araújo, suspenso, e Gabriel Xavier, se recuperando de lesão.
Veja a lista completa dos relacionados pelo técnico Rogério Ceni:
- Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo e Ronaldo
- Laterais: Arias, Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba e Zé Guilherme
- Zagueiros: David Duarte, Luiz Gustavo, Kanu e Ramos Mingo
- Meias: Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rezende e Rodrigo Nestor
- Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Kayky, Tiago e Willian José
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes