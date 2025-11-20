Menu
TROPEÇO

Após derrota, Willian José mantém confiança em vaga na Libertadores

Atacante do Bahia marcou um dos gols na derrota por 3 a 2 diante do Fortaleza

João Grassi

Por João Grassi

20/11/2025 - 20:48 h
Willian José durante aquecimento
Willian José durante aquecimento -

Artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro, Willian José marcou pela 11ª vez na competição nesta noite de quinta-feira, 20, no duelo com o Fortaleza pela 34ª rodada. No entanto, o gol do centroavante não foi suficiente para evitar a derrota por 3 a 2 em plena Arena Fonte Nova.

Em entrevista ao Premiere após o apito final, o camisa 12 lamentou especialmente a atuação do Tricolor no primeiro tempo. Ele chegou a elogiar o "espírito" do time na segunda etapa, mas reconheceu as falhas defensivas que comprometeram o resultado.

"A gente tomou um gol que não podemos tomar, ainda mais brigando pela vaga na Libertadores. O primeiro tempo a gente tomou muito contra-ataque, foi o que a gente mais trabalhou e o Rogério [Ceni] passou vídeos. Eles têm um contra-ataque muito forte. Tomamos dois gols no primeiro tempo, mas eu acho que o espírito do segundo tempo, mesmo perdendo por 2 a 0 a zero, a gente queria o triunfo", detalhou Willian José

"Fizemos o primeiro gol, mas logo depois tomamos o terceiro gol, então fica mais difícil. Tentamos até o último minuto, tive a chance também na falta. É levantar a cabeça, descansar e pensar agora no Vasco", completou.

Leia Também:

Preocupação: titular do Bahia sente dores e é substituído
Com Juba de volta após a Seleção, Bahia divulga lista de relacionados
Mirassol pode perder vaga na Libertadores e ajudar o Bahia

Apesar de reconhecer a importância do compromisso diante do rival nordestino, Willian José afirmou que ainda "não tem nada perdido" na briga por vaga direta na Copa Libertadores de 2026. No momento, o Esquadrão de Aço está fora do G-6 e garante vaga apenas nas preliminares.

"O jogo de hoje era fundamental na briga pela Libertadores, mas não tem nada perdido. Temos um jogo muito difícil também contra o Vasco em casa. A gente espera contar com o apoio da nossa torcida, que aqui a gente é muito forte. Claro que hoje foi um jogo em que falhamos no primeiro tempo, a gente não pode falhar. Mas futebol é isso, nem sempre a gente vai sair vencedor, mas é levantar a cabeça e seguir trabalhando", finalizou o atacante.

Próximo compromisso

Novamente na Arena Fonte Nova, o Bahia de Willian José volta a campo para enfrentar o Vasco da Gama. O confronto será realizado no próximo domingo, 23, às 16h, válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.

Tags:

campeonato brasileiro EC Bahia entrevista Willian José

