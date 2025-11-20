Menu
JOIA

Tiago lamenta derrota, mas garante: "Não vamos deixar de acreditar"

Atacante do Bahia comentou sobre o revés para o Fortaleza na zona mista da Arena Fonte Nova

João Grassi e Téo Mazzoni

Por João Grassi e Téo Mazzoni

20/11/2025 - 21:33 h
Tiago, atacante do Bahia
Tiago, atacante do Bahia -

Autor de um gols do Bahia na derrota por 3 a 2 diante do Fortaleza, nesta quinta-feira, 20, pela 34ª rodada do Brasileirão, Tiago comentou sobre a partida na zona mista da Arena Fonte Nova.

O atacante lamentou o segundo revés sofrido em casa na Série A, mas destacou a importância do elenco não se abalar e seguir firme na briga por vaga na próxima Copa Libertadores.

"Não fomos tão letais na frente. As oportunidades mais claras que tivemos conseguimos fazer, comigo e no lance do pênalti do Willian [José]. A gente trabalha bastante para isso. Não conseguimos, mas não vamos abaixar a cabeça, não vamos deixar de acreditar".

Questionado sobre a influência de ter atletas experientes no elenco tricolor, Tiago enalteceu os companheiros e afirmou que vem sendo incentivado a "trabalhar" seu "potencial" em busca de um carreira sólida no futebol.

"Me influenciam bastante. Eles estão sempre me apoiando, falando do potencial que eu tenho, que eu posso chegar muito longe no futebol. Estão sempre pedindo a cada dia para eu trabalhar mais um pouco, porque eles viram que eu tenho potencial para poder fazer gols, ajudar o Bahia e é o que estou fazendo, graças a Deus. Eles tem me influenciado bastante", enalteceu.

Leia Também:

Após derrota, Willian José mantém confiança em vaga na Libertadores
Preocupação: titular do Bahia sente dores e é substituído
Mirassol pode perder vaga na Libertadores e ajudar o Bahia

Próximo compromisso

Novamente na Arena Fonte Nova, o Bahia de Tiago volta a campo para enfrentar o Vasco da Gama. O confronto será realizado no próximo domingo, 23, às 16h, válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.

campeonato brasileiro EC Bahia entrevista Tiago Zona Mista

x