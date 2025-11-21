Menu
ESPORTES
SURPREENDEU

Desacreditado, Mirassol faz história e carimba vaga na Libertadores

Mirassol não pode ser alcançado por nenhum time fora do G7 do Brasileirão

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

21/11/2025 - 7:36 h
Mirassol arrancou um empate diante do Santos
Mirassol arrancou um empate diante do Santos -

Pela primeira vez na história,o Mirassol garantiu, na quinta-feira, 20, uma vaga na Copa Libertadores. Com a vitória do Corinthians por 3 a 1 no clássico contra o São Paulo, o time do interior paulista não pode ser alcançado por nenhum time fora do G7 do Brasileirão e estreará na competição em 2026.

Na noite passada, o Mirassol arrancou um empate diante do Santos e chegou aos 60 pontos. Com uma vantagem de 14 pontos sobre o São Paulo, oitavo colocado, e restando apenas quatro rodadas no Campeonato Brasileiro — 12 pontos ainda em disputa —, a equipe garantiu sua vaga na Libertadores, ainda que não necessariamente de forma direta para a fase de grupos.

Atualmente em quarto lugar, o Mirassol está a seis pontos do Fluminense, que é o primeiro time fora da zona de classificação direta para o torneio continental. Assim, o Leão Caipira busca voltar a vencer para se manter no G5 e tornar sua campanha ainda mais impressionante.

O Mirassol recebe, na próxima segunda-feira, 24, o Ceará pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida começa às 19h (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Copa Libertadores libertadores mirassol

x