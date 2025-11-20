"Aprendi com Romário”, diz Neymar sobre calma em gol contra o Mirassol

O gol encerrou um jejum de três meses - Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.

Neymar, autor do gol do Santos no empate por 1 a 1 com o Mirassol, afirmou que aprendeu a manter a calma na hora de finalizar diante do goleiro graças a um conselho do ex-jogador Romário.

"Não (fico nervoso na cara do gol), eu espero 90 minutos para isso. Foi uma das coisas que aprendi com Romário. Ali dentro da área você tem que ter mais calma que um médico em cirurgia”, disse o jogador no intervalo da partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No lance, o camisa 10 recebeu um lançamento de Lautaro Díaz e avançou livre rumo ao goleiro Walter. Na hora da finalização, Neymar demonstrou tranquilidade, esperou a movimentação do adversário e tocou no canto para abrir o placar na Vila Belmiro.

O gol encerrou um jejum de três meses: a última vez que o meia de 33 anos havia marcado foi em 4 de agosto, quando balançou a rede duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Com o empate, o Santos segue na 16ª colocação, com 37 pontos, apenas um a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.