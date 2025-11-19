Menu
PONTO IMPORTANTE

Jair Ventura enaltece empate com o Palmeiras: "Não estava no script"

Técnico do Vitória concedeu entrevista após o duelo no Allianz Parque

João Grassi

Por João Grassi

19/11/2025 - 23:23 h
Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória -

Invicto há três jogos e sem levar gols em nenhum deles, o Vitória está vivo na luta contra o rebaixamento. Nesta noite de quarta-feira, 19, o Leão conquistou um ponto valioso ao empatar por 0 a 0 com o Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, em compromisso adiantado da rodada 37. O técnico Jair Ventura elogiou o desempenho da equipe e valorizou o resultado.

Em entrevista coletiva após o apito final, o treinador rubro-negro comentou a partida e destacou sobre a dificuldade de enfrentar um adversário poderoso. Jair chegou a dizer que o primeiro tempo foi "um dos melhores" sob seu comando.

"Semana muito importante na vida do treinador. A gente conseguiu recuperar atletas que estavam fora. Viemos praticamente com força máxima para e fizemos um grande jogo. Conseguimos anular os pontos fortes do Palmeiras. Na minha opinião, esse Palmeiras é o melhor dos últimos anos, jogadores de extrema qualidade. A gente soube neutralizar essa arma forte deles, que é esse jogo vertical", iniciou Jair Ventura.

De acordo com Jair Ventura, este bom primeiro tempo do Vitória também envolveu a partida ofensiva. Ele apontou a cabeçada do centroavante Renzo López, aos 22 minutos, como a melhor chance criada pelas duas equipes na etapa inicial do duelo.

"A gente trabalhou muito durante essa semana, conseguimos marcar muito bem (...) Tivemos a melhor chance, eles deram um chute só de fora da área e a gente teve a cabeçada com o Renzo [López] no contra pé do goleiro, poderia ter sido gol", indicou o comandante.

Primeiro tempo muito bom, foi um dos melhores nossos.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

O técnico ainda disse que, "provavelmente", ninguém esperava ver o Leão sequer pontuando na capital paulista. Ele ressaltou sobre a diferença do poder financeiro entre os clubes e reafirmou que o empate é sim um resultado para se comemorar.

"Levamos um ponto importante que provavelmente não estava no script de ninguém. Todo mundo já contava com uma derrota nossa e a gente consegue um empate importante. 'Ah, o Vitória está comemorando um empate?' Pela grandeza do Vitória não, mas pelo investimento que eles têm do outro lado, a gente tem que comemorar sim. Eles brigam pelo título, a gente briga pelas nossas vidas", pontuou.

Próximo compromisso

O Vitória, conforme Jair Ventura, agora "vai para o jogo da vida contra o Sport". O clássico nordestino será disputado no próximo domingo, 23, às 18h30, na Ilha do Retiro, válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.

x