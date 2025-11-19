Menu
ESPORTES
Destaque com boas defesas, Thiago Couto valoriza empate com vice-líder

Goleiro rubro-negro teve boa atuação no empate sem gols com o Palmeiras, nesta quarta-feira, 19

João Grassi

Por João Grassi

19/11/2025 - 22:21 h | Atualizada em 19/11/2025 - 22:38
Thiago Couto durante entrevista
Thiago Couto durante entrevista

Um dos destaques do importante empate sem gols do Vitória diante do Palmeiras, nesta noite de quarta-feira, 19, no Allianz Parque, Thiago Couto concedeu entrevista ao Premiere após o fim do duelo adiantado da 37ª rodada do Brasileirão.

Apesar do Leão ter cedido poucas chances reais ao Alviverde, o goleiro rubro-negro trabalhou especialmente em chutes de fora da área, acumulando um total de nove defesas. Uma delas aconteceu na reta final da partida, em uma pancada do meia Felipe Anderson.

“É muito importante. A gente sabia da dificuldade, um campo muito difícil de jogar. Palmeiras brigando pelo título do campeonato e a gente sair daqui com um ponto, é de se valorizar na nossa sequência. Fico feliz por sair mais uma partida sem sofrer gols, um resultado de muito trabalho, não só meu, mas de toda a equipe que trabalha pra isso. Temos que seguir lutando até o final e vamos tirar o Vitória dessa situação”, celebrou o arqueiro.

Questionado sobre o impacto interno da equipe ter atuado bem e conquistado um ponto valioso fora de casa, Thiago Couto voltou a falar dessa importância e projetou mais bons resultados para “livrar o Vitória dessa situação”.

“Com certeza, vai ser muito positivo pra gente. Sabemos da dificuldade, mais uma vez falando, de jogar aqui. Então, tem que valorizar esse ponto e dar sequência nas próximas partidas, buscar as vitórias, buscar os pontos necessários. Se Deus quiser, livrar o Vitória dessa situação”, projetou.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 23, às 18h30, contra o Sport. O duelo será realizado na Ilha do Retiro, no Recife, válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

