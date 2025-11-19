Menu
HOME > ESPORTES
CAMPEONATO BAIANO SUB-17

Bahia goleia, Vitória resiste e clássico Ba-Vi decide o Baiano Sub-17

Após vencer o SSA com autoridade e segurar o Conquista fora de casa, Bahia e Vitória se reencontram na final

Marina Branco

Por Marina Branco

19/11/2025 - 16:55 h
Taça do Baianão sub-17
Taça do Baianão sub-17 -

A final do Baianão sub-17 está chegando - e vai ter clássico estadual. Em mais uma final de base, Bahia e Vitória se enfrentam depois de superarem semifinais emocionantes, chegando à decisão do Campeonato Baiano.

Vitória

Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 1 no CT Manoel Barradas, com gols no segundo tempo antes do Conquista diminuir nos acréscimos, o Vitória entrou no Estádio Lomanto Júnior sabendo exatamente o que precisava fazer - controlar o jogo, segurar o adversário e administrar a vantagem.

No duelo de volta desta quarta-feira, 19, foi exatamente isso que a equipe rubro-negra fez. Sem tomar grandes riscos e pressionado por um Conquista que precisava vencer por dois gols para se classificar ou por um para levar a decisão aos pênaltis, o Leão conseguiu travar o ataque adversário.

Terminando o jogo em zero a zero, o Vitória conseguiu a vaga na final sem grandes sustos, fazendo a manutenção da vantagem fora de casa.

Vitória campeão baiano sub-17
Vitória campeão baiano sub-17 | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Leão da Barra entrou em campo com a base que tem sido utilizada no torneio, incluindo nomes como os de Bernardo Herdy, Felipe Batalha, Kevin, Inacio, Gilmax, Airton, Ygor, Kaique, Hiago, Wanderson e Ruan Gabriel.

Bahia

Já o Bahia garantiu a vaga na tranquilidade e com goleada. Precisando apenas administrar a vantagem depois do 1 a 0 no jogo de ida, o Bahia não só confirmou o favoritismo como ampliou seu domínio diante do SSA FC.

Atacando firme desde o apito inicial, o Tricolor venceu com dois gols de Emanuel e um de Richarllyson, fazendo um 4 a 0 no agregado que levou o Bahia à final. Agora, enfrenta o Vitória na final do sub-17 e do sub-15, tendo sido campeão do Baianão sub-20.

Bahia campeão baiano sub-17
Bahia campeão baiano sub-17 | Foto: Felipe Oliveira I EC Bahia

Sob comando de Túlio Bilaque, o Bahia foi a campo com Fábio, Jonathan, Leonardo, Ruan Victor, Santana, Keven, Denis Felipe, Luiz Otávio, Emanuel, Lyan e Ryan Nascimento.

Final

A final deve ser disputada nos dias 22 de novembro (ida) e 29 de novembro (volta).

baianão EC Bahia ec vitória sub-17

x