ESPORTES
SÉRIE A

Ponto precioso! Vitória segura o Palmeiras e empata no Allianz Parque

Equipes se enfrentaram nesta noite de quarta-feira, 19, em duelo adiantado da 37ª rodada da Série A

João Grassi

Por João Grassi

19/11/2025 - 21:28 h | Atualizada em 19/11/2025 - 21:56
Aitor Cantalapiedra é orientado pelo técnico Jair Ventura
Aitor Cantalapiedra é orientado pelo técnico Jair Ventura

Ponto precioso! Em atuação competitiva jogando fora de casa, o Vitória empatou sem gols com o Palmeiras nesta noite de quarta-feira, 19, no Allianz Parque, na cidade de São Paulo, em compromisso adiantado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com um sistema defensivo bem montado pelo técnico Jair Ventura, o Leão da Barra segurou os donos da casa e conseguiu sair em alguns contra-ataques. O vice-líder do Brasileirão teve mais posse de bola, tentou pressionar, mas esbarrou na zaga rubro-negra.

Apesar das poucas chances cedidas pelo Vitória, Thiago Couto se saiu bem quando foi acionado, especialmente em chutes de média distância. O goleiro de 26 anos fez um total de nove defesas, sendo uma delas na reta final da partida, garantindo o empate.

O resultado não tira o Rubro-Negro da zona de rebaixamento, mas deixa igualada a pontuação em relação ao Santos, 16º colocado, agora ambos com 36 pontos. O Peixe ainda joga nesta noite contra o Mirassol, às 21h30, na Vila Belmiro.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 23, às 18h30, contra o Sport. O duelo será realizado na Ilha do Retiro, no Recife, válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

Renzo López em disputa de bola com Murilo
Renzo López em disputa de bola com Murilo | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ficha Técnica

Palmeiras 0x0 Vitória

Data: 19/11/2025

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Público: 39.080 pessoas

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Gols: -

Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Cartões amarelos: Andreas Pereira (2x) e Aníbal Moreno (Palmeiras) / Aitor Cantalapiedra, Baralhas, Erick, Lucas Halter e Willian Oliveira (Vitória)

Cartão vermelho: Andreas Pereira (Palmeiras)

Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo, Micael (Felipe Anderson) e Jefté (Gustavo Gómez); Andreas Pereira e Raphael Veiga (Aníbal Moreno); Allan, Maurício (Facundo Torres) e Bruno Rodrigues (Vitor Roque); Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Vitória: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Edu, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Erick (Lucas Braga), Baralhas (Ricardo Ryller), Willian Oliveira (Dudu) e Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho); Renzo López (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

