Ponto precioso! Vitória segura o Palmeiras e empata no Allianz Parque
Equipes se enfrentaram nesta noite de quarta-feira, 19, em duelo adiantado da 37ª rodada da Série A
Por João Grassi
Ponto precioso! Em atuação competitiva jogando fora de casa, o Vitória empatou sem gols com o Palmeiras nesta noite de quarta-feira, 19, no Allianz Parque, na cidade de São Paulo, em compromisso adiantado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com um sistema defensivo bem montado pelo técnico Jair Ventura, o Leão da Barra segurou os donos da casa e conseguiu sair em alguns contra-ataques. O vice-líder do Brasileirão teve mais posse de bola, tentou pressionar, mas esbarrou na zaga rubro-negra.
Apesar das poucas chances cedidas pelo Vitória, Thiago Couto se saiu bem quando foi acionado, especialmente em chutes de média distância. O goleiro de 26 anos fez um total de nove defesas, sendo uma delas na reta final da partida, garantindo o empate.
O resultado não tira o Rubro-Negro da zona de rebaixamento, mas deixa igualada a pontuação em relação ao Santos, 16º colocado, agora ambos com 36 pontos. O Peixe ainda joga nesta noite contra o Mirassol, às 21h30, na Vila Belmiro.
Próximo compromisso
O Vitória volta a campo no próximo domingo, 23, às 18h30, contra o Sport. O duelo será realizado na Ilha do Retiro, no Recife, válido pela 35ª rodada do Brasileirão.
Ficha Técnica
Palmeiras 0x0 Vitória
Data: 19/11/2025
Horário: 19h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo
Público: 39.080 pessoas
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)
Gols: -
Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
Cartões amarelos: Andreas Pereira (2x) e Aníbal Moreno (Palmeiras) / Aitor Cantalapiedra, Baralhas, Erick, Lucas Halter e Willian Oliveira (Vitória)
Cartão vermelho: Andreas Pereira (Palmeiras)
Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo, Micael (Felipe Anderson) e Jefté (Gustavo Gómez); Andreas Pereira e Raphael Veiga (Aníbal Moreno); Allan, Maurício (Facundo Torres) e Bruno Rodrigues (Vitor Roque); Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Vitória: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Edu, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Erick (Lucas Braga), Baralhas (Ricardo Ryller), Willian Oliveira (Dudu) e Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho); Renzo López (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.
