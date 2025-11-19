Santos empata e não desgarra do Vitória na luta contra o Z-4

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Santos e Mirassol empataram em 1 a 1, em duelo realizado nesta quarta-feira, 19, na Vila Belmiro, em duelo realizado pela 34 rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado favoreceu o Vitória, uma vez que o Peixe não conseguiu abrir vantagem para o Rubro-Negro na tabela de classificação.

Os gols da partida foram marcados por Neymar, ainda na primeira etapa, e Reinaldo, de pênalti, no segundo tempo.

Após empatar com o Palmeiras, no Allianz, também nesta quarta, 19, o Leão chegou aos 36 pontos ganhos e está na 17 colocação. Logo acima vem o Santos, com 37 pontos.

Também com 37 pontos, mas com um jogo a menos, está o Internacional. O Colorado enfrenta o Cerá, nesta quinta-feira, no Castelão, em Fortaleza.

Na próxima rodada o Vitória enfrenta o Sport, no domingo, 23, às 18h30, na Ilha do Retiro. Já Santos e Internacional se enfrentam na segunda, às 21h, no Beira-Rio.