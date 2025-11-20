Menu
ESPORTES
NÃO CURTIU

Ceni se revolta com primeiro tempo "passivo" do Bahia: "Ridículo"

Técnico concedeu entrevista após a derrota para o Fortaleza, nesta quinta-feira, 20

João Grassi

Por João Grassi

20/11/2025 - 22:55 h
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Rogério Ceni, técnico do Bahia

A derrota por 3 a 2 do Bahia para o Fortaleza nesta quinta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão, revoltou Rogério Ceni. O técnico tricolor demonstrou bastante insatisfação com o primeiro tempo do seu time, que sofreu dois gols e ainda cedeu outras chances.

Em entrevista coletiva após o apito final, Ceni chegou a dizer que o desempenho do Esquadrão de Aço na primeira etapa foi “ridículo” e que a postura da equipe foi “passiva”, especialmente na parte defensiva.

“Primeiro tempo muito ruim, passivo. Marcamos a distância, com o olho. O Fortaleza nem chegou tantas vezes na nossa área, mas toda vez que chegou entrou na nossa defesa com facilidade. A marcação como um todo muito frouxa. Fomos acordar pro jogo no segundo tempo. Pra que temos que passar por um primeiro tempo ridículo como esse para gente viver o segundo tempo?”, questionou o treinador.

A postura do primeiro tempo não condiz com o time que nós somos.
Rogério Ceni - Técnico do Bahia

Para Ceni, o principal problema do Bahia não foi o sistema defensivo em si, mas sim uma série de erros individuais dos atletas. O técnico chegou a relembrar algumas situações que o incomodaram ao longo da partida.

“Hoje foram muitas falhas individuais, não foi o sistema em si. Tomamos decisões erradas. Juba quis adivinhar a bola por dentro, deu o carrinho. No gol anulado deles o David [Duarte] marcou a bola, não olhou o jogador. No terceiro gol, Nico deu azar, ele toma a frente do jogador em cima da linha, mas ele conseguiu ficar com a bola. Excessivos erros nossos que deram os gols para eles, não é o sistema em si", indicou.

"No sistema, falhamos na marcação ao portador da bola. Eles ganharam muitas segundas bolas. Teve uma jogada que Pulga e Jean Lucas olharam e o jogador saiu jogando no meio deles”, completou Ceni.

Everton Ribeiro explica minutagem controlada em derrota; confira
Tiago lamenta derrota, mas garante: "Não vamos deixar de acreditar"
Após derrota, Willian José mantém confiança em vaga na Libertadores

Everton Ribeiro no banco de reservas

Rogério Ceni também explicou sobre a ausência de Everton Ribeiro no time titular. De acordo com o comandante, o meia ainda não está fisicamente apto para ter mais minutos em campo.

“Eu gostaria muito de contar com ele desde o início do jogo, conversei com ele, mas ele não se sente confortável ainda, principalmente no início do jogo, onde todos estão descansados. Ele não se sente fisicamente bem o suficiente. É lógico que é meu desejo contar com ele, foi titular o ano todo, mas passou por uma cirurgia, ficou bastante tempo parado. Hoje não se encontra em condições de jogar 45 minutos ainda”, lamentou.

Everton Ribeiro, meia do Bahia
Everton Ribeiro, meia do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Próximo compromisso

Novamente na Arena Fonte Nova, o Bahia de Rogério Ceni volta a campo para enfrentar o Vasco da Gama. O confronto será realizado no próximo domingo, 23, às 16h, válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.

