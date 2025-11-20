Ceni se revolta com primeiro tempo "passivo" do Bahia: "Ridículo"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A derrota por 3 a 2 do Bahia para o Fortaleza nesta quinta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão, revoltou Rogério Ceni. O técnico tricolor demonstrou bastante insatisfação com o primeiro tempo do seu time, que sofreu dois gols e ainda cedeu outras chances.

Em entrevista coletiva após o apito final, Ceni chegou a dizer que o desempenho do Esquadrão de Aço na primeira etapa foi “ridículo” e que a postura da equipe foi “passiva”, especialmente na parte defensiva.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Primeiro tempo muito ruim, passivo. Marcamos a distância, com o olho. O Fortaleza nem chegou tantas vezes na nossa área, mas toda vez que chegou entrou na nossa defesa com facilidade. A marcação como um todo muito frouxa. Fomos acordar pro jogo no segundo tempo. Pra que temos que passar por um primeiro tempo ridículo como esse para gente viver o segundo tempo?”, questionou o treinador.

A postura do primeiro tempo não condiz com o time que nós somos. Rogério Ceni - Técnico do Bahia

Para Ceni, o principal problema do Bahia não foi o sistema defensivo em si, mas sim uma série de erros individuais dos atletas. O técnico chegou a relembrar algumas situações que o incomodaram ao longo da partida.

“Hoje foram muitas falhas individuais, não foi o sistema em si. Tomamos decisões erradas. Juba quis adivinhar a bola por dentro, deu o carrinho. No gol anulado deles o David [Duarte] marcou a bola, não olhou o jogador. No terceiro gol, Nico deu azar, ele toma a frente do jogador em cima da linha, mas ele conseguiu ficar com a bola. Excessivos erros nossos que deram os gols para eles, não é o sistema em si", indicou.

"No sistema, falhamos na marcação ao portador da bola. Eles ganharam muitas segundas bolas. Teve uma jogada que Pulga e Jean Lucas olharam e o jogador saiu jogando no meio deles”, completou Ceni.

Everton Ribeiro no banco de reservas

Rogério Ceni também explicou sobre a ausência de Everton Ribeiro no time titular. De acordo com o comandante, o meia ainda não está fisicamente apto para ter mais minutos em campo.

“Eu gostaria muito de contar com ele desde o início do jogo, conversei com ele, mas ele não se sente confortável ainda, principalmente no início do jogo, onde todos estão descansados. Ele não se sente fisicamente bem o suficiente. É lógico que é meu desejo contar com ele, foi titular o ano todo, mas passou por uma cirurgia, ficou bastante tempo parado. Hoje não se encontra em condições de jogar 45 minutos ainda”, lamentou.

Everton Ribeiro, meia do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Próximo compromisso

Novamente na Arena Fonte Nova, o Bahia de Rogério Ceni volta a campo para enfrentar o Vasco da Gama. O confronto será realizado no próximo domingo, 23, às 16h, válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.