Vitória e Sport pode virar duelo de goleiros alternativos; entenda

Destaque no empate do Vitória com o Palmeiras nesta quarta-feira, 19, Thiago Couto pode virar desfalque para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro de 26 anos pertence ao Sport e, por força contratual, não pode enfrentar o clube dono dos seus direitos econômicos.

O Portal A TARDE noticiou que o Leão não pagaria as multas para contar com os atletas emprestados nesta reta final da Série A, decisão que já causou o desfalque do lateral-esquerdo Ramon contra o Internacional, além da necessidade de um acordo pela escalação do zagueiro Lucas Halter diante do Botafogo.

Durante o Conselho Técnico do Campeonato Baiano de 2026, a reportagem chegou a questionar o presidente Fábio Mota sobre a possibilidade de um acordo de cavalheiros com o Sport, já que Gabriel Vasconcellos é titular do time pernambucano e pertence ao Vitória. No entanto, o arqueiro de 33 anos está suspenso por cartões e já é ausência certa.

Nesta quarta-feira, 20, o A TARDE apurou que, no momento, a situação envolvendo a cláusula de Thiago Couto está indefinida. Caso o goleiro de fato não possa entrar em campo, Yuri Sena será o substituto. Vale lembrar que Lucas Arcanjo e Alexandre Fintelman ainda se recuperam de lesões.

O Sport, por outro lado, deve utilizar Caíque França no gol. O atleta era titular antes da chegada de Gabriel e chegou a enfrentar o Vitória no duelo do primeiro turno, quando as equipes empataram em 2 a 2 no Barradão.

Sport x Vitória

O Vitória visita o Sport no próximo domingo, 23, às 18h30, na Ilha do Retiro, no Recife. A partida é válida pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.