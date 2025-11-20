Menu
IVETE JÁ GARANTIU

Shawn Mendes vai ao Barradão? Saiba para qual time o cantor torce

O cantor canadense que está passando uma temporada em Salvador recebeu um convite do clube rubro-negro

Marina Branco

Por Marina Branco

20/11/2025 - 14:26 h
Shawn Mendes e Ivete Sangalo na Gamboa
Shawn Mendes e Ivete Sangalo na Gamboa -

Que Shawn Mendes está cada vez mais morador de Salvador, a internet inteira já sabe. Mas todo mundo também sabe que, em Salvador, quase todos os moradores podem ser divididos em dois grupos, torcedores do Bahia e do Vitória - e Shawn já escolheu o lado dele.

Durante uma ida descontraída à Gamboa junto com sua anfitriã Ivete Sangalo, um fã encontrou com Shawn e pediu que ele dissesse "Vai Corinthians!". Na mesma hora, Ivete interferiu, afirmando que ele já tem time - e é o Vitória.

Leia Também:

Muralha! Thiago Couto protagoniza sequência inédita do Vitória no Brasileirão 2025
Vitória perde titular para encarar o Sport pelo Brasileirão
Ponto precioso! Vitória segura o Palmeiras e empata no Allianz Parque

O tal "filho mais velho" estaria acompanhando o mesmo time de Ivete, que já está apresentando a cidade pela segunda vez ao cantor canadense. O Vitória, por sua vez, não perdeu tempo, e já pediu a Veveta que levasse o artista ao Barradão.

Respondendo a um pedido de uma fã para que o time enviasse uma camisa oficial do Leão da Barra para Shawn, o clube respondeu que ela "vai chegar na melhor hora", deixando em aberto a possibilidade de uma visita. O próximo confronto do Vitória no Barradão é no domingo, 30, enfrentando o Mirassol pela 36ª rodada do Brasileirão.

Segundo relatos de um morador da Gamboa que acompanhou a movimentação, os dois artistas passaram pelo Bar da Mônica e chegaram até a realizar uma breve passagem de som, percebida por quem estava por perto.

A suspeita circulando nas redes sociais é de que Shawn esteja gravando um videoclipe na cidade. Depois, foram vistos embarcando em um barco ao lado de um profissional da área audiovisual, levantando suspeitas de que pode haver gravação nova vindo por aí.

