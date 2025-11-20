Muralha! Thiago Couto protagoniza sequência inédita do Vitória no Brasileirão 2025

Thiago Couto foi o melhor em campo de Palmeiras x Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O futebol e suas coincidências marcaram presença mais uma vez na campanha do Vitória no Brasileirão. Logo após ver o titular absoluto Lucas Arcanjo ficar de fora da temporada por conta de uma grave lesão no joelho, o Rubro-Negro atingiu a singular marca de três jogos consecutivos sem sofrer gols pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro.

De acordo com o técnico Jair Ventura, o Rubro-negro "anulou os pontos fortes do Palmeiras" em pleno Allianz Parque nesta quarta-feira, 20. O goleiro Thiago Couto, que não havia entrado em campo desde que foi contratado em junho, vem em uma "crescente muito grande", ainda segundo o treinador, e foi o principal destaque do ponto valioso conquistado fora de casa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O feito do Leão da Barra já havia se repetido contra o Botafogo (0 a 0) e na vitória contra o Internacional, no Barradão. Antes disso, o Vitória havia protagonizado três jogos sem sofrer gols pela última vez em fevereiro deste ano, em jogos contra Atlético de Alagoinhas (Campeonato Baiano) e Moto Club (Copa do Brasil).

Sequências sem sofrer gols do Vitória em 2025

Atlético de Alagoinhas 0 x 1 Vitória (Baianão - Fase de grupos);

Maranhão 0 x 1 Vitória (1ª fase Copa do Brasil);

Atlético de Alagoinhas 0 x 4 Vitória (Baianão - semifinal).

Vitória 1 x 0 Internacional (Brasileirão);

Vitória 0 x 0 Botafogo (Brasileirão);

Palmeiras 0 x 0 Vitória (Brasileirão).

Em campo pela primeira vez vestindo vermelho e preto no jogo contra o Corinthians, quando entrou em campo no segundo tempo para substituir Arcanjo, Thiago Couto chegou a ser criticado em seu primeiro jogo como titular, na derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro.

"Parabenizar o Thiago. Sabemos que contra o Cruzeiro ele não esteve no melhor dia, mas ele vem em uma crescente muito grande. São três jogos de baliza zero. Tivemos a semana para trabalhar, viemos praticamente com força máxima e fizemos um grande jogo. Anulamos os pontos fortes do Palmeiras. É um Palmeiras muito técnico, muito impositivo, com jogadores de extrema qualidade. A gente soube neutralizar essa arma deles. Trabalhamos muito isso durante a semana. Fizemos um primeiro tempo muito bom, nosso melhor tempo", disse Jair Ventura após o empate contra o Palmeiras.

Na 17ª colocação com 36 pontos, o Vitória visita o Sport no próximo domingo, 23, às 18h30, na Ilha do Retiro. Mesmo rebaixado, o clube pernambucano ofereceu perigo ao Botafogo, na última terça-feira, 18, e vendeu caro a derrota para o novo quinto colocado do torneio.

