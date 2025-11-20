Menu
ESPORTES
BAIXA!

Vitória perde titular para encarar o Sport pelo Brasileirão

Rubro-Negro encara o Leão da Ilha no próximo domingo, 23, às 18h30, em Recife

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

20/11/2025 - 10:06 h | Atualizada em 20/11/2025 - 10:29
Jogadores em campo pelo Vitória
Jogadores em campo pelo Vitória -

Willian Oliveira vai desfalcar o Vitória na próxima rodada do Brasileirão. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate com o Palmeiras, nesta quarta-feira, 20, e vai cumprir suspensão no duelo contra o Sport, em Recife.

Titular nos últimos cinco jogos, Willian Oliveira saiu de "esquecido" para peça fundamental do técnico Jair Ventura. O meio-campista viveu fases de altos e baixos vestindo a camisa rubro-negra e chegou a passar cinco jogos sem sair do banco de reservas, mas mudou de cenário nas últimas partidas.

"Jogador importante. Já falei dele, estava no final da fila, e hoje está sendo muito importante para a gente. Vamos buscar alternativas dentro do elenco. Amanhã começo a estudar o Sport e vejo qual volante se encaixa melhor dentro dessa situação", disse Jair Ventura após Palmeiras x Vitória.

Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Contratado pelo Rubro-Negro em 2024, o volante disputou 33 jogos na temporada, marcou dois gols e duas assistências. O Leão da Barra encara o rebaixado Sport no próximo domingo, 23, às 18h30, na Ilha do Retiro, para seguir forte na luta contra o rebaixamento.

Ver todas

x