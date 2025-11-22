Menu
ESPORTES
AERONEGO

"Clima de guerra": torcida do Vitória enche aeroporto antes do Sport

O Rubro-Negro precisa vencer fora de casa para seguir vivo na luta contra o rebaixamento

Marina Branco

Por Marina Branco

22/11/2025 - 14:56 h
AeroNego
AeroNego -

O Brasileirão está chegando ao fim, e todo jogo é final para quem ainda tem assuntos a resolver. No caso do Vitória, a missão é fugir da zona de rebaixamento, com cada partida contando muito no processo.

No caminho, a torcida rubro-negra promete fazer tudo que pode para ajudar. A véspera do confronto mais tenso da temporada ganhou contornos de mobilização total na Nação Rubro-Negra, que organizou mais um AeroNego, tradicional festa no Aeroporto de Salvador que virou símbolo da torcida nos últimos anos.

O Vitória embarcou neste sábado, 22, rumo ao Recife, onde enfrenta o Sport no domingo, 23, e a torcida começou cedo a convocação de apoio nas redes sociais. O próprio clube publicou: "E a força vem de onde? O apoio incondicional da Nação é o combustível da nossa equipe!", incentivando os torcedores a comparecerem às 13h no terminal.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

Outros chamados vieram da torcida organizada "Os Imbatíveis", com textos convocando a Nação: "Nosso elenco viaja amanhã para a partida mais decisiva do ano, e a Nação Rubro-Negra está convocada para participar dessa verdadeira guerra".

"Vistam sua armadura (o manto do Vitória) tragam seus cartazes com frases de apoio e vamos juntos fazer mais um grande AeroNego. Sozinhos somos fortes, juntos somos IMBATÍVEIS!", escreveu Gabriel Oliveira, presidente da TUI.

Em outro comunicado divulgado nos stories, a própria Os Imbatíveis reforçou o tom de união: "Vamos recepcionar nosso elenco e impulsionar o time em busca dos três pontos fora de casa. Vitória é para quem acredita!".

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

Clima de estádio

No Aeroporto de Salvador, a festa prometida aconteceu - com tambores, gritos, bandeiras e cartazes, a torcida recebeu os jogadores no terminal, formando um corredor de cânticos do Vitória torcendo pela permanência na Série A.

O AeroNego nasceu como um movimento espontâneo e, desde então, se tornou um pilar emocional da relação entre time e torcida. A festa já marcou presença na Série C de 2022, durante a recuperação do clube, na campanha do título da Série B, em 2023, na arrancada contra o rebaixamento em 2024 e pela última vez em outubro de 2025, antes do duelo com o Vasco pela 27ª rodada.

Agora, novamente, o ritual se repetiu, com clima ainda mais decisivo. O Rubro-Negro inicia a rodada com 36 pontos, abrindo a zona de rebaixamento e um abaixo do Santos, primeiro time fora do Z-4, que encara o Internacional fora de casa na segunda, 24. Se o Leão da Barra vencer e o Santos tropeçar, o clube baiano deixa a zona de rebaixamento.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

