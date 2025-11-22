Menu
VAI JOGAR!

Vitória terá Thiago Couto à disposição contra o Sport; saiba como

Leão da Barra enfrenta o rival nordestino neste domingo, 23, na Ilha do Retiro

Por João Grassi

22/11/2025 - 14:23 h
Thiago Couto, goleiro do Vitória emprestado pelo Sport -

O Vitória terá o goleiro Thiago Couto à disposição para o jogo contra o Sport. Segundo o ge.globo, o Leão da Barra decidiu pagar a multa estipulada no contrato de empréstimo do atleta de 26 anos, mas não terá que bancar o valor integral de R$ 1 milhão.

Como o atacante Léo Pereira está atuando no Sport, o Vitória vai utilizar o valor desse empréstimo para abater do valor total da multa de Couto. Com isso, o clube baiano vai desembolsar R$ 700 mil, já que a dívida do rival nordestino era de R$ 300 mil.

Ainda de acordo com a reportagem, a diretoria do Vitória descartou a possibilidade de uma troca de goleiros com o Sport. Gabriel Vasconcellos, que está suspenso para este jogo, demonstrou desejo de seguir no Recife, mas não há interesse do Leão da Barra em negociá-lo.

Sport x Vitória

Com Thiago Couto como titular, o Vitória visita o Sport neste domingo, 23, às 18h30, na Ilha do Retiro, no Recife. A partida é válida pela 35ª do Brasileirão Série A.

ec vitória Sport Recife Thiago Couto

