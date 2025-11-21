Menu
ESPORTES
DM

Nova baixa: Vitória perde mais um goleiro para o restante da temporada

Atleta rubro-negro se manifestou nas redes sociais

João Grassi

Por João Grassi

21/11/2025 - 16:20 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

Já com problemas na posição, o Vitória perdeu mais um goleiro para o restante da temporada. Davi Barbosa, titular do Sub-20 e que treina com os profissionais, precisou passar por cirurgia e não poderá mais jogar em 2025.

Após as lesões de Lucas Arcanjo e Alexandre Fintelman, um espaço se abriu no elenco e Davi passou a ocupar a posição de terceiro goleiro. No entanto, o atleta realizou cirurgia no ombro esquerdo e tem prazo mínimo de recuperação de dois meses.

Com apenas 19 anos, Davi Barbosa já foi relacionado para cinco compromissos da equipe profissional neste ano, sendo dois pelo Campeonato Brasileiro. O jovem goleiro vive expectativa de estrear no time principal.

"A cirurgia foi um sucesso ! Obrigado ao Dr Carlos Santanna e ao Vitória por todo o suporte. Agora é focar na recuperação. Deus sabe de todas as coisas", publicou Davi nas redes sociais.

Davi Barbosa passou por cirurgia no ombro
Davi Barbosa passou por cirurgia no ombro | Foto: Reprodução | Instagram

Baixas no gol

O Vitória volta a campo neste domingo, 23, às 18h30, quando enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, no Recife. Para o duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão, o Leão da Barra não poderá contar com três goleiros por lesão: Davi Barbosa, Lucas Arcanjo e Alexandre Fintelman.

Além disso, o Vitória tenta um acordo com o Sport para viabilizar a escalação de Thiago Couto, que pertence aos pernambucanos e está emprestado ao clube baiano. Caso um acerto não seja fechado, Yuri Sena será titular no gol rubro-negro.

Tags:

cirurgia Davi Barbosa Departamento médico ec vitória

x