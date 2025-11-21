DM
Nova baixa: Vitória perde mais um goleiro para o restante da temporada
Atleta rubro-negro se manifestou nas redes sociais
Por João Grassi
Já com problemas na posição, o Vitória perdeu mais um goleiro para o restante da temporada. Davi Barbosa, titular do Sub-20 e que treina com os profissionais, precisou passar por cirurgia e não poderá mais jogar em 2025.
Após as lesões de Lucas Arcanjo e Alexandre Fintelman, um espaço se abriu no elenco e Davi passou a ocupar a posição de terceiro goleiro. No entanto, o atleta realizou cirurgia no ombro esquerdo e tem prazo mínimo de recuperação de dois meses.
Com apenas 19 anos, Davi Barbosa já foi relacionado para cinco compromissos da equipe profissional neste ano, sendo dois pelo Campeonato Brasileiro. O jovem goleiro vive expectativa de estrear no time principal.
"A cirurgia foi um sucesso ! Obrigado ao Dr Carlos Santanna e ao Vitória por todo o suporte. Agora é focar na recuperação. Deus sabe de todas as coisas", publicou Davi nas redes sociais.
Baixas no gol
O Vitória volta a campo neste domingo, 23, às 18h30, quando enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, no Recife. Para o duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão, o Leão da Barra não poderá contar com três goleiros por lesão: Davi Barbosa, Lucas Arcanjo e Alexandre Fintelman.
Além disso, o Vitória tenta um acordo com o Sport para viabilizar a escalação de Thiago Couto, que pertence aos pernambucanos e está emprestado ao clube baiano. Caso um acerto não seja fechado, Yuri Sena será titular no gol rubro-negro.
