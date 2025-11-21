Menu
ESPORTES
VAI JOGAR?

Com problemas no gol, Vitória encaminha solução no caso Thiago Couto

Leão da Barra tenta contar com goleiro para enfrentar o Sport

João Grassi

Por João Grassi

21/11/2025 - 21:16 h
Thiago Couto, goleiro do Vitória
Thiago Couto, goleiro do Vitória

O Vitória se aproxima de um desfecho em relação a situação de Thiago Couto, jogador emprestado pelo Sport e que não pode enfrentar o clube dono dos seus direitos econômicos, sendo o próximo adversário do Leão da Barra no Campeonato Brasileiro.

Segundo o repórter Marcello Góis, da Rádio Sociedade, Vitória e Sport negociam pela troca definitiva entre Thiago Couto e Gabriel Vasconcellos, arqueiro que pertence ao Leão da Barra e está atuando por empréstimo no rival nordestino.

Ainda de acordo com o jornalista, os dois clubes no momento acertam pendências sobre o valor do empréstimo do atacante Léo Pereira, outro atleta que pertence ao Vitória, que o Sport ainda não quitou.

A informação também consta que Gabriel demonstrou vontade em seguir no clube pernambucano, enquanto Couto é bem avaliado internamente no Vitória. Caso a negociação se concretize, o camisa 12 poderá enfrentar o Sport sem o pagamento da multa prevista na cláusula contratual.

Sport x Vitória

Com Thiago Couto como provável titular, o Vitória visita o Sport neste domingo, 23, às 18h30, na Ilha do Retiro, no Recife. A partida é válida pela 35ª do Brasileirão Série A.

