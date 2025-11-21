Apenas dois pontos separam Bahia e Vitória na tabela do returno; veja

Raúl Cáceres e Rezende no clássico Ba-Vi - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O desempenho no primeiro turno deu as cartas sobre quais seriam as brigas de Bahia e Vitória no Brasileirão. Agora na reta final da competição, as equipes seguem disputando as mesmas frentes, mas demonstram oscilações no segundo turno — positivas ou negativas, com pontuações próximas.

Quarto colocado na tabela do primeiro turno, o Bahia bateu seu próprio recorde e acumulou 33 pontos, uma marca histórica que colocou a equipe na briga por vaga na Copa Libertadores de 2026. O Tricolor, no entanto, tem aproveitamento inferior no returno e ocupa a 10ª posição neste recorte, com 20 pontos conquistados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já o Vitória teve uma campanha ruim em seus 19 primeiros jogos, com 18 pontos e terminando na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. No segundo turno, o Leão melhorou seu aproveitamento e soma os mesmos 18 pontos, ainda restando quatro rodadas para o fim da Série A, sendo o 14º melhor time do returno.

Dupla Ba-Vi no returno da Série A

Bahia - 15 jogos, 6 triunfos, 2 empates e 7 derrotas | 44,44% de aproveitamento

Vitória - 15 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas | 40% de aproveitamento

Classificação geral

Apesar da oscilação no segundo turno, o Esquadrão de Aço é o 7º colocado na tabela, com 53 pontos no total, ainda sonhando com vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. O Rubro-Negro, por outro lado, segue no Z-4 e acumula 36 pontos, na 17ª posição.

A dupla Ba-Vi volta a campo no próximo domingo, 23. O Bahia recebe o Vasco na Arena Fonte Nova, às 16h, enquanto o Vitória visita o Sport na Ilha do Retiro, às 18h30. Os dois compromissos são válidos pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.