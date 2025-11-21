Bahia quer proteger Ruan Pablo de assédio após sucesso na Seleção

- Foto: Reprodução | Redes Sociais | @RadarScoutingPT

Revelação do Bahia e destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, o jovem Ruan Pablo já negocia um novo contrato com o clube baiano. De acordo com o ge.globo, a ideia é proteger o atacante de 17 anos da possibilidade de assédio dos clubes nacionais. Ele é considerado um dos principais talentos da base tricolor.

Conforme a reportagem, a multa rescisória de Ruan Pablo já tem um valor exorbitante para o mercado internacional: R$ 1,2 bilhão. O Tricolor agora visa oferecer um salário melhor e afastar qualquer tipo de assédio, seja de equipes brasileiras ou do exterior.

De acordo com a legislação vigente, a multa rescisória para clubes nacionais obrigatoriamente precisa ser duas mil vezes o valor do salário do atleta no momento da assinatura do contrato. Com isso, o Bahia seria obrigado a aceitar proposta de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) vinda de qualquer clube brasileiro.

Novo valor

O Esquadrão planeja aumentar a nova multa rescisória para um valor entre 11 e 16 milhões de euros (R$ 70 a R$ 100 milhões) para o mercado nacional, além do desejo do clube de ampliar o fim do vínculo de julho de 2027 para 2030 a partir de gatilhos.

O valor da multa para o mercado internacional não vai sofrer alteração.