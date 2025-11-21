Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUB-17

Bahia quer proteger Ruan Pablo de assédio após sucesso na Seleção

Atacante é considerado um dos principais talentos da base tricolor

João Grassi

Por João Grassi

21/11/2025 - 17:53 h
Imagem ilustrativa da imagem Bahia quer proteger Ruan Pablo de assédio após sucesso na Seleção
-

Revelação do Bahia e destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, o jovem Ruan Pablo já negocia um novo contrato com o clube baiano. De acordo com o ge.globo, a ideia é proteger o atacante de 17 anos da possibilidade de assédio dos clubes nacionais. Ele é considerado um dos principais talentos da base tricolor.

Conforme a reportagem, a multa rescisória de Ruan Pablo já tem um valor exorbitante para o mercado internacional: R$ 1,2 bilhão. O Tricolor agora visa oferecer um salário melhor e afastar qualquer tipo de assédio, seja de equipes brasileiras ou do exterior.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a legislação vigente, a multa rescisória para clubes nacionais obrigatoriamente precisa ser duas mil vezes o valor do salário do atleta no momento da assinatura do contrato. Com isso, o Bahia seria obrigado a aceitar proposta de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) vinda de qualquer clube brasileiro.

Leia Também:

Dell e Ruan Pablo decidem nos pênaltis e Brasil segue na Copa do Mundo
Após sair com dores, diagnóstico de Ruan Pablo é revelado; saiba mais

Novo valor

O Esquadrão planeja aumentar a nova multa rescisória para um valor entre 11 e 16 milhões de euros (R$ 70 a R$ 100 milhões) para o mercado nacional, além do desejo do clube de ampliar o fim do vínculo de julho de 2027 para 2030 a partir de gatilhos.

O valor da multa para o mercado internacional não vai sofrer alteração.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EC Bahia renovação Ruan Pablo seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x