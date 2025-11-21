Menu
PIVETES DE AÇO

Dell e Ruan Pablo brilham em classificação do Brasil no Mundial Sub-17

Centroavante marcou os dois gols brasileiros na vitória sobre Marrocos, nesta sexta-feira, 21

João Grassi

Por João Grassi

21/11/2025 - 15:34 h | Atualizada em 21/11/2025 - 15:46
Felipe Morais, Dell e Ruan Pablo comemoram gol
Felipe Morais, Dell e Ruan Pablo comemoram gol -

Novamente com brilho dos Pivetes de Aço, a Seleção Brasileira se classificou para as semifinais da Copa Mundo Sub-17. Com dois gols de Dell e uma assistência de Ruan Pablo, o Brasil venceu por 2 a 1 e eliminou Marrocos nas quartas de final, nesta tarde de sexta-feira, 21, no campo 7 do complexo Aspire Zone, em Doha, no Catar.

A Seleção saiu na frente logo aos 16 minutos do primeiro tempo, em uma jogada completamente tricolor. Ruan Pablo arrancou pela direita e cruzou para Dell, que escorou com categoria no canto direito. Aos 49 da mesma etapa, a arbitragem assinalou pênalti e os marroquinos empataram com Zyiad Baha.

No entanto, aos 50 minutos do segundo tempo, quando o confronto se encaminhava para mais uma disputa de pênaltis envolvendo o Brasil, Tiaguinho ganhou duelo aéreo perto da área de Marrocos e a bola ficou para Dell. O centroavante formado no Bahia tirou do goleiro com categoria e bateu de canhota para o gol vazio. 2 a 1 e placar final.

Leia Também:

Dell e Ruan Pablo decidem nos pênaltis e Brasil segue na Copa do Mundo
Joia do Bahia, Dell entra na mira de gigante europeu
Jornal espanhol compara Ruan Pablo, do Bahia, a Vini Jr. na Seleção
Ruan Pablo marca golaço e Brasil vence mais uma no Mundial Sub-17

A equipe comandada pelo técnico Dudu Patetuci atuou com a seguinte escalação: João Pedro; Angelo (Luis Pacheco), Luis Guedes, Luccas Ramon e Arthur Ryan; Tiaguinho e Zé Lucas; Ruan Pablo, Felipe Morais (Pietro Tavares) e Kayke (Gabriel Mec). O goleiro Arthur Jampa, também do Esquadrão, ficou no banco de reservas.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

Próximo adversário

Agora, a Seleção Brasileira de Dell e Ruan Pablo decide vaga na grande final contra Portugal. O duelo será realizado no próximo domingo, 23, novamente no Aspire Zone.

Tags:

Dell EC Bahia Ruan Pablo seleção brasileira sub-17

