DE FORA?
Neymar pode ficar fora de jogo que interessa ao Vitória; saiba mais
Craque pode desfalcar o Santos no duelo contra o Internacional
Por João Grassi
O duelo decisivo entre Internacional e Santos, que interessa diretamente ao Vitória, pode ter uma ausência importante pelo lado do Peixe. De acordo com o ge.globo, Neymar pode ser preservado da partida após sentir um incômodo no joelho esquerdo. As duas equipes brigam contra o rebaixamento e estão logo acima do Leão na tabela do Brasileirão.
Conforme a reportagem, embora exista a possibilidade de Neymar não entrar em campo, ele não tem lesão detectada e treina normalmente com o elenco santista. A ideia de poupá-lo após o incômodo seria para evitar que o craque piore sua condição física e perca mais de um compromisso na Série A.
No momento, o Santos ocupa a 16ª colocação na classificação, com 37 pontos. Caso o Peixe não vença o Inter, o Vitória pode se aproveitar desse tropeço e sair da zona de rebaixamento. Para isso, vai precisar derrotar o Sport na Ilha do Retiro. O Colorado, por outro lado, não tem chances de ser ultrapassado pelo Leão.
Leia Também:
Briga contra o Z-4
O Vitória visita o Sport neste domingo, 23, às 18h30, na Ilha do Retiro, no Recife. Inter e Santos duelam no Beira-Rio na segunda-feira, 24, às 21h, em Porto Alegre. As partidas são válidas pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes