Cáceres enaltece AeroNego e indica Vitória forte mentalmente
Lateral-direito paraguaio concedeu entrevista coletiva
Por João Grassi
Provável titular no próximo compromisso do Vitória, Raúl Cáceres foi escolhido para a entrevista antes do duelo contra o Sport. O Leão da Barra precisa vencer para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.
O lateral-direito paraguaio enalteceu o apoio da torcida mesmo em um confronto fora de casa. Os rubro-negros organizaram mais um AeroNego no embarque da delegação neste sábado, 22, rumo ao Recife.
“O grupo recebe muito bem tudo o que vem da torcida, e mais ainda nesse momento que eu considero que se a gente está todo mundo junto, a gente vai conseguir os nossos objetivos”, iniciou Cáceres.
“É muito bom sentir que o torcedor está aí com a gente, sendo aqui no Barradão ou fora também. Então, é uma coisa muito importante que ajuda o grupo para encarar essa reta final do Brasileiro”, completou.
Confiante, Raúl Cáceres enalteceu a força mental do elenco rubro-negro e projetou o Leão tentando se “impor” mesmo atuando na Ilha do Retiro.
“Mentalmente eu acho que o time está muito bem. Estamos confiantes de que vamos lá, mesmo sendo fora de casa. Vamos tentar impor nosso jogo”, afirmou Cáceres.
O defensor também reconheceu a importância de minimizar qualquer tipo de “erro” nessa reta decisiva da Série A. Ele fala em encarar o duelo como uma “final de Copa do Mundo”.
“Sabemos que não tem erro, a gente está jogando uma final. Tem mais quatro finais, mas a gente encara essa como uma final de Copa do Mundo. Vamos deixar tudo de nós, fazer o que a gente vem treinando, o que fizemos no último jogo, para ganhar e dar uma respirada”, finalizou.
Sport x Vitória
O Vitória de Raúl Cáceres visita o Sport neste domingo, 23, às 18h30, na Ilha do Retiro, no Recife. A partida é válida pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.
