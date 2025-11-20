Neymar desabafa após pênalti: "Tanto critério diferente que nem sei"

Neymar pelo Santos - Foto: Reprodução I X

O Santos empatou com o Mirassol e assumiu mais um risco na tabela onde se encontra na boca da zona de rebaixamento. Neymar, por sua vez, marcou um gol e cometeu o pênalti que permitiu que o Mirassol igualasse o placar, e desabafou nas redes sociais após a partida.

Logo após o apito final, o atacante publicou um texto comentando o desempenho da equipe e o lance decisivo. No desabafo, ele elogiou o nível do Mirassol e destacou o esforço santista.

"Enfrentamos uma das melhores equipes do campeonato... demos tudo para buscar a vitória e acredito que merecíamos muito. Parabéns ao time e à torcida, que mais uma vez fez uma festa maravilhosa", escreveu.

Neymar ainda pediu desculpas pelo pênalti cometido: "Há tantos critérios diferentes que nem sei o que dizer, só aceitar. A luta não para. Vamos, Santos!".

A situação na tabela ajuda a explicar o peso do resultado. O Santos segue em posição delicada, aparecendo em 16º lugar com 37 pontos, apenas um acima do Vitória que abre a zona de rebaixamento. O próximo jogo do Santos é nesta segunda-feira, 24, às 21h, contra o Internacional, no Beira-Rio.