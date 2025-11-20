Cidade de Neymar: veja imagens do projeto de R$250 milhões

Neymar Jr. - Foto: Reprodução| Instagram

O megaprojeto milionário idealizado por Neymar Jr. vem movimentando o mercado imobiliário e gerando grandes expectativas em Santa Catarina. Avaliado em cerca de R$ 250 milhões, o empreendimento prevê mais de 20 torres residenciais, 600 lotes exclusivos, áreas comerciais e um grande complexo esportivo de luxo.

A construção será realizada na cidade de Lagos, em Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, com previsão de conclusão em 2027. Chamado de Ecossistema Neymar Jr., o projeto foi apresentado oficialmente em outubro e promete impulsionar o turismo e o setor de alto padrão na região.

“Estamos criando um ecossistema único no mundo, onde o jogo inspira e o futuro começa”, afirmou Neymar, no vídeo oficial de lançamento.

Como será o projeto?

A chamada cidade inteligente ocupará 1 milhão de metros quadrados e é inspirada na trajetória do jogador desde os tempos de Santos. O espaço contará com um centro esportivo inteligente equipado com: 7 quadras de padel, 6 quadras de areia, campo de futebol oficial, auditório e sala de imprensa.

Ainda conta com a NJ Experience, um clube temático com experiências interativas que homenageiam a carreira do atleta, incluindo um espaço exclusivo dedicado à vista panorâmica preferida de Neymar.

Outros investimentos

Além do ecossistema futurista em Porto Belo, a familia do jogador mantém uma série de investimentos imobiliários em Santa Catarina, incluindo apartamentos em Balneário Camboriú, Itapema e mansões espalhadas pelo estado.