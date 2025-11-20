Menu
IMPOSTO DE RENDA

Veja se você está na lista de quem usou Pix e vai receber restituição

Mais de 214 restituições serão contempladas neste lote

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/11/2025 - 11:50 h
A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet
A Receita Federal vai liberar a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda. O grupo reúne declarações de 2025 que foram entregues fora do prazo, com pendência regularizadas recentemente ou créditos de anos anteriores.

Conforme o órgão, a consulta será liberada a partir das 10h desta sexta-feira, 21 — a liberação do pagamento está marcada para 28 de novembro. A consulta pode ser feita no portal da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”, em “Consultar Restituição”.

Ao todo, serão contempladas 214.310 restituições, que somam R$ 494,08 milhões. Desse total, R$ 296,95 milhões serão direcionados aos seguintes contribuintes que possuem prioridade:

  • idosos acima de 60 anos — com destaque para o grupo de 80 anos ou mais;
  • pessoas com deficiência ou portadoras de doenças graves;
  • profissionais do magistério

Outras prioridades

Além dos grupos prioritários, outros 138.164 contribuintes terão preferência por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou escolhido receber via Pix, uma estratégia da Receita Federal para tornar o processo mais ágil e moderno. Também foram incluídos 23.602 contribuintes não prioritários no lote.

Imposto de Renda ir 2025 lote residual Receita Federal restituição

