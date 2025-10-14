ECONOMIA
Leilão da Receita Federal tem iPhone 14 fixado por R$ 1,5 mil
Órgão vai realizar processo no próximo dia 28 de outubro
A Receita Federal realiza, no próximo dia 28, às 9h, um leilão eletrônico com mais de 300 lotes apreendidos. Um dos destaques entre os itens é o iPhone 14, com capa e carregador, com lance inicial fixado em R$ 1.500.
Há ainda outros smartphones da Apple na lista, com preços que variam de R$ 300 (iPhone 11) a R$ 3.500 (iPhone 14). Outra opção é um Xiaomi Redmi 9A, com lance mínimo de R$ 150.
Entre os notebooks, há dois MacBooks com acessórios e smartwatch por R$ 1.800 (lote 112), um MacBook Air por R$ 700 (lote 152) e outro notebook Apple por R$ 2.000 (lote 340). Para os amantes de videogames, há lotes com consoles antigos e cartuchos de jogos.
Regras e participação
Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos ou emancipadas, com CPF ativo e conta Gov.br com selo de confiabilidade prata ou ouro. Empresas também podem concorrer, desde que tenham CNPJ regular e o mesmo nível de selo.
As inscrições são feitas pelo portal da Receita Federal, na opção “Participar de leilão eletrônico”, com login no Gov.br Em seguida, o usuário deve acessar o Sistema de Leilão Eletrônico e procurar o edital n.º 0800100/000007/2025 – Superintendência da 8ª Região Fiscal (São Paulo).
Os produtos poderão ser visitados de 13 a 24 de outubro, mediante agendamento, nos locais indicados no edital. O pagamento é à vista, e todas as condições estão detalhadas no edital do leilão.
Por sua vez, os lances poderão ser registrados entre 8h do dia 23 e 21h do dia 27 de outubro, exclusivamente pelo sistema online da Receita Federal.
O órgão alerta que os itens não têm garantia, podem apresentar danos ou estar incompletos, e em alguns casos não podem ser revendidos comercialmente, sendo destinados apenas ao uso pessoal.
