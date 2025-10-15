BRASIL
Receita Federal realiza leilão com carros, eletrônicos e joias; veja
Itens como iPhones, MacBooks e veículos estarão disponíveis para arremate online
Por Luan Julião
A Receita Federal em São Paulo realizará, no dia 28 de outubro, um leilão eletrônico com 374 lotes de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O evento é aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas e inclui itens variados, como carros, drones, câmeras, instrumentos musicais, notebooks e pedras preciosas.
O período para envio de propostas vai de 8h do dia 23 até 18h do dia 27 de outubro, e os lances serão apresentados no dia do leilão às 10h (horário de Brasília).
Lotes e preços iniciais
O leilão reúne produtos com valores que vão de R$ 50 a R$ 750 mil.
- O lote mais barato contém aparelhos médicos, como otoscópio e medidor de frequência cardíaca.
- O mais caro traz esmeraldas.
Destaques dos lotes:
- Lotes 3 e 5: iPhones 13 e 14, a partir de R$ 1,2 mil e R$ 1,5 mil;
- Lotes 24 a 100: iPhones 13, entre R$ 2,5 mil e R$ 3,1 mil;
- Lotes 291 a 307: smartphones Xiaomi e Motorola, a partir de R$ 250;
- Lotes 112, 153 e 242: MacBooks, com lance inicial de R$ 700;
- Lote 327: Ford Fiesta, a partir de R$ 2,5 mil;
- Lote 328: dois iPads 9ª geração, a partir de R$ 500.
Como visitar os lotes
Os produtos estarão disponíveis para vistoria presencial de 13 a 24 de outubro, nas cidades de Campinas, Santos, Guarujá, Bauru, São Bernardo do Campo, Barueri, São Paulo, Suzano e Santo André.
O agendamento é obrigatório e deve ser feito nos endereços e horários informados no edital.
Regras para participação e retirada
- Pessoas físicas não podem revender os bens adquiridos; algumas restrições se aplicam também às pessoas jurídicas.
- Os lotes devem ser retirados em até 30 dias após o arremate.
- O pagamento é realizado via Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).
Requisitos para participação:
Pessoas físicas:
- Ter 18 anos ou mais, ou ser emancipado;
- Possuir CPF ativo;
- Ter selo Prata ou Ouro no sistema Gov.br.
Pessoas jurídicas:
- Ter CNPJ regular;
- O responsável ou procurador deve ter selo Prata ou Ouro no Gov.br.
Passo a passo para dar um lance
- Entre 23 e 27 de outubro, acesse o e-CAC e abra o Sistema de Leilão Eletrônico;
- Localize o edital nº 0800100/000007/2025, da 8ª Região Fiscal;
- Escolha o lote e clique em “Incluir proposta”;
- Aceite os termos e condições;
- Insira o valor do lance (superior ao mínimo exigido) e confirme.
