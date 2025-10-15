Receita Federal realiza leilão com carros, eletrônicos e joias; veja

Receita Federal - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

A Receita Federal em São Paulo realizará, no dia 28 de outubro, um leilão eletrônico com 374 lotes de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O evento é aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas e inclui itens variados, como carros, drones, câmeras, instrumentos musicais, notebooks e pedras preciosas.

O período para envio de propostas vai de 8h do dia 23 até 18h do dia 27 de outubro, e os lances serão apresentados no dia do leilão às 10h (horário de Brasília).

Lotes e preços iniciais

O leilão reúne produtos com valores que vão de R$ 50 a R$ 750 mil.

O lote mais barato contém aparelhos médicos, como otoscópio e medidor de frequência cardíaca.

O mais caro traz esmeraldas.

Destaques dos lotes:

Lotes 3 e 5: iPhones 13 e 14, a partir de R$ 1,2 mil e R$ 1,5 mil;

Lotes 24 a 100: iPhones 13, entre R$ 2,5 mil e R$ 3,1 mil;

Lotes 291 a 307: smartphones Xiaomi e Motorola, a partir de R$ 250;

Lotes 112, 153 e 242: MacBooks, com lance inicial de R$ 700;

Lote 327: Ford Fiesta, a partir de R$ 2,5 mil;

Lote 328: dois iPads 9ª geração, a partir de R$ 500.

Como visitar os lotes

Os produtos estarão disponíveis para vistoria presencial de 13 a 24 de outubro, nas cidades de Campinas, Santos, Guarujá, Bauru, São Bernardo do Campo, Barueri, São Paulo, Suzano e Santo André.

O agendamento é obrigatório e deve ser feito nos endereços e horários informados no edital.

Regras para participação e retirada

Pessoas físicas não podem revender os bens adquiridos; algumas restrições se aplicam também às pessoas jurídicas.

Os lotes devem ser retirados em até 30 dias após o arremate.

O pagamento é realizado via Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).

Requisitos para participação:

Pessoas físicas:

Ter 18 anos ou mais, ou ser emancipado;

Possuir CPF ativo;

Ter selo Prata ou Ouro no sistema Gov.br.

Pessoas jurídicas:

Ter CNPJ regular;

O responsável ou procurador deve ter selo Prata ou Ouro no Gov.br.

Passo a passo para dar um lance