Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Receita Federal realiza leilão com carros, eletrônicos e joias; veja

Itens como iPhones, MacBooks e veículos estarão disponíveis para arremate online

Luan Julião

Por Luan Julião

15/10/2025 - 14:05 h
Receita Federal
Receita Federal -

A Receita Federal em São Paulo realizará, no dia 28 de outubro, um leilão eletrônico com 374 lotes de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O evento é aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas e inclui itens variados, como carros, drones, câmeras, instrumentos musicais, notebooks e pedras preciosas.

O período para envio de propostas vai de 8h do dia 23 até 18h do dia 27 de outubro, e os lances serão apresentados no dia do leilão às 10h (horário de Brasília).

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Lotes e preços iniciais

O leilão reúne produtos com valores que vão de R$ 50 a R$ 750 mil.

  • O lote mais barato contém aparelhos médicos, como otoscópio e medidor de frequência cardíaca.
  • O mais caro traz esmeraldas.

Destaques dos lotes:

  • Lotes 3 e 5: iPhones 13 e 14, a partir de R$ 1,2 mil e R$ 1,5 mil;
  • Lotes 24 a 100: iPhones 13, entre R$ 2,5 mil e R$ 3,1 mil;
  • Lotes 291 a 307: smartphones Xiaomi e Motorola, a partir de R$ 250;
  • Lotes 112, 153 e 242: MacBooks, com lance inicial de R$ 700;
  • Lote 327: Ford Fiesta, a partir de R$ 2,5 mil;
  • Lote 328: dois iPads 9ª geração, a partir de R$ 500.

Como visitar os lotes

Os produtos estarão disponíveis para vistoria presencial de 13 a 24 de outubro, nas cidades de Campinas, Santos, Guarujá, Bauru, São Bernardo do Campo, Barueri, São Paulo, Suzano e Santo André.

Leia Também:

Criança de 11 anos atira acidentalmente no amigo com arma do pai
Nova regra da CNH: como instrutores autônomos vão dar aulas de direção
Padre flagrado com noiva de fiel nega envolvimento: "Foi só um banho"

O agendamento é obrigatório e deve ser feito nos endereços e horários informados no edital.

Regras para participação e retirada

  • Pessoas físicas não podem revender os bens adquiridos; algumas restrições se aplicam também às pessoas jurídicas.
  • Os lotes devem ser retirados em até 30 dias após o arremate.
  • O pagamento é realizado via Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).

Requisitos para participação:

Pessoas físicas:

  • Ter 18 anos ou mais, ou ser emancipado;
  • Possuir CPF ativo;
  • Ter selo Prata ou Ouro no sistema Gov.br.

Pessoas jurídicas:

  • Ter CNPJ regular;
  • O responsável ou procurador deve ter selo Prata ou Ouro no Gov.br.

Passo a passo para dar um lance

  1. Entre 23 e 27 de outubro, acesse o e-CAC e abra o Sistema de Leilão Eletrônico;
  2. Localize o edital nº 0800100/000007/2025, da 8ª Região Fiscal;
  3. Escolha o lote e clique em “Incluir proposta”;
  4. Aceite os termos e condições;
  5. Insira o valor do lance (superior ao mínimo exigido) e confirme.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil carros eletrônicos leilão Receita Federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Receita Federal
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Receita Federal
Play

Vídeo: teto de maternidade desaba em cima de incubadoras

Receita Federal
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Receita Federal
Play

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

x