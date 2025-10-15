Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM AUTOESCOLA

Nova regra da CNH: como instrutores autônomos vão dar aulas de direção

Nova medida do Ministério dos Transportes vai ampliar oportunidades de emprego

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 7:44 h | Atualizada em 15/10/2025 - 7:58
Instrutores vão poder atuar em diferentes modelos de contratação e de forma independente
Instrutores vão poder atuar em diferentes modelos de contratação e de forma independente -

O Ministério dos Transportes tem preparado uma série de mudanças para quem deseja obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Dentre as alterações está a possibilidade de que as aulas práticas de direção sejam realizadas por instrutores autônomos de trânsito que não tenham vínculo com uma autoescola.

A medida vai ampliar as oportunidades de emprego para os profissionais. A capacitação dos novos instrutores autônomos deverá incluir aulas com foco no desenvolvimento de habilidades pedagógicas, no conhecimento técnico das leis de trânsito e na condução responsável.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao final do curso, os participantes deverão passar por uma prova para avaliação de aproveitamento, e receberão um certificado de conclusão.

Leia Também:

CNH sem autoescola: governo detalha passo a passo da proposta
Novas regras para tirar CNH: saiba o que pode mudar
Quitar a primeira CNH pode comprometer o salário durante 8 meses
Fim da autoescola obrigatória pode mudar a vida de quem não tem CNH

O instrutor autônomo é responsável por garantir que o aluno domine as normas de mobilidade urbana, condições de segurança, reforçar os conceitos abordados nas aulas teóricas durante a prática, monitorar seu comportamento e oferecer feedback construtivo sobre o desempenho.

Depois de realizar o curso de formação, o instrutor precisa ser autorizado pelo Detran para exercer a atividade. A partir daí, terá seu nome registrado junto ao Ministério dos Transportes.

Também pelos meios eletrônicos, será possível consultar a disponibilidade de horários e locais para realização das aulas, conforme os termos estabelecidos pelo Detran de cada estado.

Os instrutores vão poder atuar em diferentes modelos de contratação e de forma independente, desde que respeitem as regulamentações estipuladas pelos órgãos competentes.

Quem já atua como instrutor, contratado por uma autoescola, poderá seguir normalmente com suas atividades e, paralelamente, trabalhar de maneira autônoma.

Fiscalização

O instrutor estará sujeito à possibilidade de fiscalização por parte dos órgãos de trânsito, que podem realizar inspeções a qualquer momento para garantir que as atividades estejam sendo realizadas de acordo com a legislação.

Durante a execução das aulas práticas de direção veicular, o profissional deve portar todos os documentos obrigatórios:

  • CNH;
  • Credencial de Instrutor ou crachá fornecido pelo órgão competente;
  • Licença de Aprendizagem Veicular;
  • Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aulas práticas cnh instrutor de trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Instrutores vão poder atuar em diferentes modelos de contratação e de forma independente
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Instrutores vão poder atuar em diferentes modelos de contratação e de forma independente
Play

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

Instrutores vão poder atuar em diferentes modelos de contratação e de forma independente
Play

Frentista é morta pelo ex-companheiro em posto de gasolina; veja vídeo

Instrutores vão poder atuar em diferentes modelos de contratação e de forma independente
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

x