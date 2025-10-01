Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Fim da autoescola obrigatória pode mudar a vida de quem não tem CNH

Ministério do Transporte vai abrir uma consulta pública sobre o tema, a movimentação acontece por uma redução de custos na CNH

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/10/2025 - 16:04 h | Atualizada em 01/10/2025 - 17:36
Obrigatoriedade da autoescola pode estar chegando ao fim
Obrigatoriedade da autoescola pode estar chegando ao fim -

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou sinal verde para o Ministério do Transporte (MT) seguir com a proposta de acabar com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nesta quarta-feira, 01.

Depois do aval, a pasta vai abrir uma consultoria pública, partindo desta quinta-feira, 02, para colher sugestões sobre o tema. As contribuições podem ser feitas diretamente pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Barateamento do documento

O movimento é defendido pelo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), que alega que a medida busca reduzir o valor para obter a CNH. Segundo estimativa do MT, sem a obrigatoriedade, o custo da carteira para as categorias A A (motocicletas) e B (veículos de passeio) poderá ficar até 80% mais barato.

Leia Também:

Proposta de CNH sem autoescola gera controvérsia
CNH sem autoescola é avanço ou retrocesso?
CNH sem precisar da autoescola? Entenda como deve funcionar mudança

De acordo com a proposta, o conteúdo teórico pode ser ofertado das seguintes formas:

  • Presencial nos centros de formação de condutores;
  • Por ensino a distância em empresas credenciadas;
  • Em formato digital, oferecido pela Senatran.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autoescola cnh habilitação Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Obrigatoriedade da autoescola pode estar chegando ao fim
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Obrigatoriedade da autoescola pode estar chegando ao fim
Play

Vídeo: teto de maternidade desaba em cima de incubadoras

Obrigatoriedade da autoescola pode estar chegando ao fim
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Obrigatoriedade da autoescola pode estar chegando ao fim
Play

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

x