Fim da autoescola obrigatória pode mudar a vida de quem não tem CNH

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou sinal verde para o Ministério do Transporte (MT) seguir com a proposta de acabar com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nesta quarta-feira, 01.

Depois do aval, a pasta vai abrir uma consultoria pública, partindo desta quinta-feira, 02, para colher sugestões sobre o tema. As contribuições podem ser feitas diretamente pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Barateamento do documento

O movimento é defendido pelo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), que alega que a medida busca reduzir o valor para obter a CNH. Segundo estimativa do MT, sem a obrigatoriedade, o custo da carteira para as categorias A A (motocicletas) e B (veículos de passeio) poderá ficar até 80% mais barato.

De acordo com a proposta, o conteúdo teórico pode ser ofertado das seguintes formas: