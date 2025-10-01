BRASIL
Fim da autoescola obrigatória pode mudar a vida de quem não tem CNH
Ministério do Transporte vai abrir uma consulta pública sobre o tema, a movimentação acontece por uma redução de custos na CNH
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou sinal verde para o Ministério do Transporte (MT) seguir com a proposta de acabar com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nesta quarta-feira, 01.
Depois do aval, a pasta vai abrir uma consultoria pública, partindo desta quinta-feira, 02, para colher sugestões sobre o tema. As contribuições podem ser feitas diretamente pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).
Barateamento do documento
O movimento é defendido pelo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), que alega que a medida busca reduzir o valor para obter a CNH. Segundo estimativa do MT, sem a obrigatoriedade, o custo da carteira para as categorias A A (motocicletas) e B (veículos de passeio) poderá ficar até 80% mais barato.
De acordo com a proposta, o conteúdo teórico pode ser ofertado das seguintes formas:
- Presencial nos centros de formação de condutores;
- Por ensino a distância em empresas credenciadas;
- Em formato digital, oferecido pela Senatran.
