OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO
Avião e joias: bens apreendidos do Banco Master passam de R$ 230 mi
Daniel Vorcaro, dono do banco, já era conhecido por sua vida de luxo
Por Redação
As apreensões da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, já são avaliadas em cerca de R$ 230,13 milhões.
O item de maior valor é o avião avaliado em R$ 200 milhões do banqueiro. A aeronave de luxo, apreendida no pátio do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, levaria Vorcaro a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, antes de ele ser preso pela PF.
Vorcaro já era conhecido por sua vida de luxo.
Caso Banco Master
A operação da PF investiga um suposto esquema de emissão de títulos de crédito falsos, gestão fraudulenta e temerária e organização criminosa envolvendo instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional.
Além de Vorcaro, também foi preso seu sócio, Augusto Lima. Ao todo, a PF cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal.
Entre os alvos também está o presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, afastado pela Justiça junto com três diretores do banco.
Vorcaro foi preso por volta das 22h de segunda, quando embarcava aos Emirados Árabes Unidos. A PF monitorava seus deslocamentos e antecipou a prisão para evitar uma possível fuga.
A defesa do dono do Master afirmou que a viagem a Dubai estava relacionada as negociações da venda do banco e o empresário e seus advogados vinham se colocando à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
Veja itens apreendidos e valor estimado
- Veículos: R$ 9,2 milhões
- Dinheiro em espécie: R$ 2 milhões
- Relógios: R$ 6,15 milhões
- Joias: R$ 380 mil
- Obras de arte: R$ 12,4 milhões
- Aeronave: R$ 200 milhões
