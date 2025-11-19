Jatos, luxo e fuga: a vida secreta do dono do Banco Master preso

Empresário Daniel Vorcario - Foto: Divulgação/Banco Master

Preso durante a operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na terça-feira, 18, o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, levava uma vida marcada por luxo, viagens internacionais e uma coleção particular de aeronaves de alto padrão. Ele foi detido no Aeroporto de Guarulhos, quando, segundo a PF, tentava deixar o país. A defesa nega a intenção de fuga.

A operação mira um esquema bilionário envolvendo a emissão de títulos de crédito falsos. O Master oferecia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com remuneração até 40% acima das taxas de mercado, o que chamou a atenção das autoridades.

Vida de alto padrão

Nas redes sociais, a influenciadora e empresária Martha Graeff, namorada do banqueiro e com mais de 600 mil seguidores, exibia registros de viagens do casal por destinos paradisíacos. Entre os locais visitados estão Itália, Costa Rica, Miami, Alpes Franceses, Saint Barths, além de roteiros nacionais como Trancoso e Rio de Janeiro.

Coleção de aeronaves

Vorcaro ainda possui pelo menos três jatos particulares, segundo a TV Globo, todos registrados em nome da Viking Participações LTDA, holding sediada em Belo Horizonte da qual ele é sócio. Entre as aeronaves estão:

Gulfstream GV – modelo de ultralongo alcance, com autonomia de cerca de 12 mil km, suficiente para voos transatlânticos sem escala, como Los Angeles–Londres. Era esse o jato que seguiria de São Paulo a Malta no dia da prisão.

Falcon 2000 – capacidade para até 19 passageiros.

Falcon 7X – para 12 passageiros, também de longo alcance.

Quem é Daniel Vorcaro

Mineiro de Belo Horizonte, Vorcaro, 42 anos, tornou-se figura conhecida no mercado financeiro após o Banco Master firmar operações com o governo do Distrito Federal por meio do Banco de Brasília (BRB).

A prisão ocorreu apenas um dia depois de um consórcio liderado pela Fictor Holding Financeira anunciar a compra do Banco Master. Na véspera, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição e determinou a indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores.