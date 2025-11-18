Menu
POLÍTICA
INFLUÊNCIA

Dono do Banco Master contou com ajuda de ex-presidente em negociação

Daniel Vorcaro foi preso em São Paulo, pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira, 18,

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

18/11/2025 - 17:02 h | Atualizada em 18/11/2025 - 17:58
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master é conhecido no mercado financeiro por contratar nomes conhecidos do Executivo e do Judiciário para serem seus advogados ou conselheiros.

Banco Master: FGC garante que investidores não devem ter prejuízo
Haddad reage à prisão do dono do Banco Master: 'Processo robusto'
Banco Central rejeita compra do Banco Master pelo BRB

Recentemente, passou a ter o auxílio do ex-presidente da República, Michel Temer (MDB). Duas semanas atrás, Vorcaro e Temer passaram dois dias em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, tentando convencer os árabes a investir no Master, segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo.

Vorcaro e Temer ao lado de investidores árabes.
Vorcaro e Temer ao lado de investidores árabes. | Foto: Reprodução

Também já fizeram parte do banco, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski e o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Prisão de Vorcaro

Daniel Vorcaro foi preso em São Paulo, pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira, 18, durante a Operação Compliance Zero. A ação mira um esquema de emissão de títulos de crédito falsos por instituições que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional.

A prisão ocorre poucas horas após o Banco Central determinar a liquidação extrajudicial do Banco Master, decisão que encerra imediatamente todas as operações da instituição e suspende negociações em curso.

Além de Vorcaro, o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, e o tesoureiro da instituição financeira, Alberto Félix, também foram presos na operação.

x