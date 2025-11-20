Bebê de 1 ano é baleada na cabeça dentro de carro

- Foto: Divulgação

Uma bebê de um ano e sete meses foi baleada na cabeça na noite de terça-feira, 18, dentro de um carro. O caso aconteceu no distrito de Japeri, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, quando a criança voltava de uma pizzaria com a família.

Segundo o relato da mãe, os parentes se reuniram para comemorar um aniversário e, no retorno para casa, deixaram a enteada na comunidade de São Jorge.

A mulher afirma que o marido, que conduzia o veículo, trafegou com precaução pelo bairro, ligando o pisca-alerta e reduzindo os faróis. No entanto, por volta de 22h30, outro carro se aproximou e os bandidos iniciaram uma sequência de disparos, atingindo a bebê.

Os tiros teriam cessado apenas após populares afirmarem que as vítimas eram moradoras da comunidade.

Uma outra familiar afirmou à Polícia Militar que o ataque partiu de traficantes, possivelmente integrantes da facção Comando Vermelho. Apesar da especulação, não há informações concretas sobre a motivação do ataque.

A 63ª Delegacia Policial de Japeri investiga o caso.

Estado de saúde da criança

Após ser atingida, a criança foi levada à Policlínica de Japeri. No entanto, devido à gravidade do caso, ela foi transferida ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, onde passou por uma cirurgia, sem complicações.

Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, a bebê chegou à unidade às 1h44, com uma lesão na região da cabeça, mas sem sinal de perfuração. Posteriormente, exames constataram se tratar de uma fratura sem hematomas.

O hospital afirma que a criança está acordada, respirando sem aparelhos e em estado estável. Ela permanece na unidade em observação, sem previsão de alta médica.