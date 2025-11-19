Menu
TRAGÉDIA

Bebê confunde soda cáustica com leite e perde metade da língua

Sam Anwar tem apenas 1 ano e 8 meses

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/11/2025 - 14:57 h
Sam Anwar
Sam Anwar -

Um completo pesadelo atingiu a família Alshameri, que vive em Birmingham, na Inglaterra. Sam Anwar, um bebê de apenas 1 ano e 8 meses, perdeu metade da língua e sofreu queimaduras severas na boca e no trato digestivo depois de ingerir soda cáustica, um produto altamente corrosivo usado para desentupir canos.

Segundo o pai da criança, Nadeem Alshameri, de 37 anos, o produto estava aberto quando o bebê o encontrou. Antes que pudesse intervir, Sam bebeu a substância acreditando ser leite. Imediatamente, o menino começou a chorar de dor, apresentar sinais de sufocamento e teve queimaduras internas graves.

Parada cardíaca e estado crítico

Ao chamar a ambulância, a situação se agravou: assim que chegou ao hospital, o bebê sofreu uma parada cardíaca. Os médicos iniciaram o processo de reanimação, que durou cerca de três minutos, antes de encaminhá-lo para o tratamento intensivo.

Entre os ferimentos, Sam teve parte da língua destruída, queimaduras severas na boca e danos significativos no esôfago. Os profissionais de saúde destacaram que as primeiras horas seriam decisivas para sua sobrevivência.

Criança sobreviveu

Após intervenções e tratamentos intensivos para controle de dor e inflamação, Sam conseguiu se estabilizar.

No entanto, os impactos serão duradouros, ele poderá enfrentar dificuldades para mastigar, engolir e até falar. O comprometimento do esôfago também exigirá uma alimentação especial e monitoramento constante.

Atualmente, o bebê segue internado e sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, incluindo pediatras, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

A família relata que os custos médicos estão se tornando insustentáveis. Para conseguir arcar com cirurgias, medicações e transporte para os próximos meses de tratamento, Nadeem criou uma vaquinha no GoFundMe, buscando apoio financeiro enquanto o filho continua em recuperação.

