Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Anvisa proíbe venda de fórmula infantil ligada a casos de botulismo

O produto não possui registro sanitário no Brasil

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/11/2025 - 11:26 h
Imagem ilustrativa da imagem Anvisa proíbe venda de fórmula infantil ligada a casos de botulismo
-

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira, 18, a apreensão e proibição da importação, venda e uso da fórmula infantil ByHeart Whole Milk 720 ml, destinada a bebês de 0 a 12 meses. O produto, fabricado pela empresa norte-americana ByHeart, não possui registro sanitário no Brasil, o que já torna sua comercialização irregular.

De acordo com a Anvisa, a medida é preventiva, após o produto ser associado a possíveis casos de botulismo em crianças nos Estados Unidos, onde está sendo investigado pela Food and Drug Administration (FDA). Após o alerta da agência norte-americana, a Anvisa realizou uma busca ativa e identificou anúncios da fórmula em plataformas de comércio eletrônico no Brasil.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Venda irregular no país

A agência reforça que todas as fórmulas infantis comercializadas no Brasil devem possuir registro sanitário, garantindo controle e avaliação de segurança. Como o produto da ByHeart não é registrado, qualquer forma de venda, distribuição, propaganda ou uso é proibida.

Leia Também:

Qual o melhor exercício após os 60? Harvard aponta opção mais eficaz
Anvisa autoriza uso de Mounjaro sem consulta médica
GACC-BA oferece cursos gratuitos para auditorias no setor da saúde

Orientações aos responsáveis

Até o momento, não há registros no Brasil de casos de botulismo relacionados ao consumo da fórmula americana. Ainda assim, a Anvisa orienta que consumidores que tenham comprado o produto não devem utilizá-lo em hipótese alguma.

Botulismo

O botulismo é uma doença grave, capaz de causar paralisia muscular e até a morte. Nos bebês, os principais sintomas podem demorar a aparecer e incluem:

  • dificuldade para respirar ou engolir;
  • perda de controle da cabeça;
  • fraqueza;
  • pálpebras caídas.

Nos casos mais graves, há risco de paralisia generalizada. O tratamento exige atendimento imediato e aplicação de antitoxina botulínica, que pode evitar o avanço da doença e complicações.

O que fazer?

Caso a criança apresente sintomas suspeitos, o responsável deve procurar imediatamente um pronto-socorro. É importante informar o alimento consumido pela criança e, se possível, levar a embalagem para avaliação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa Botulismo fórmula infantil importação proibida Saúde infantil Segurança Alimentar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x