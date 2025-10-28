Morre bebê que chorou no próprio velório e foi retirado de caixão

Maternidade Bárbara Heliodora - Foto: Reprodução/Google Maps

O recém-nascido que havia sido dado como natimorto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco (AC), e retirado do próprio velório no último sábado, 25, após chorar no caixão, morreu na noite de domingo, 26, na mesma unidade hospitalar.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre), o bebê que nasceu de cinco meses sofreu um choque séptico e sepse neonatal, quadro causado por uma infecção generalizada que levou à falência múltipla dos órgãos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a Sesacre informou que não houve possibilidade de transferência do recém-nascido para outra unidade de saúde, devido ao alto risco de agravamento do quadro clínico.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Além disso, o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) e a própria Sesacre abriram procedimentos para apurar as circunstâncias do atendimento prestado à mãe e ao bebê.

Relembre o caso:

O recém-nascido, declarado morto pela equipe da Maternidade Bárbara Heliodora, foi encontrado vivo dentro do próprio caixão momentos antes do sepultamento. O bebê, nascido com cerca de cinco meses de gestação, passou aproximadamente 12 horas dentro de um saco usado para armazenar corpos.

Segundo familiares, o menino chorou quando uma tia abriu o caixão durante o velório, causando grande desespero. Ele foi imediatamente levado de volta à maternidade, onde permaneceu internado em estado gravíssimo na UTI Neonatal, antes de vir á óbito.

O parto havia ocorrido na noite de sexta-feira, 24. A mãe, transferida de Pauini (AM) por risco de complicações, deu à luz um bebê extremamente prematuro, de 23 semanas e cinco dias, pesando apenas 520 gramas. O laudo médico inicial indicou morte fetal por hipóxia intrauterina.