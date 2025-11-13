Menu
BRASIL
PREOCUPAÇÃO

Incêndio atinge hospital e bebês são retirados às pressas da unidade

Imagens compartilhados nas redes sociais mostram a movimentação intensa em frente ao hospital

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

13/11/2025 - 17:53 h
Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que a evacuação ocorreu devido à grande quantidade de fumaça
Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que a evacuação ocorreu devido à grande quantidade de fumaça

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã desta quinta-feira, 13, a subestação de energia do Hospital César Cals, situado no Centro de Fortaleza (CE). O fogo mobilizou equipes de resgate e exigiu a evacuação imediata de pacientes, incluindo recém-nascidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 10h50. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que as chamas se concentravam na área interna da subestação de energia. Algumas medidas preventivas precisaram ser tomada como:

  • interromper o fornecimento de energia elétrica;
  • interromper tabém o gás, para evitar a propagação do incêndio.

Movimentação intensa

Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram a movimentação intensa em frente ao hospital, com a retirada rápida de pacientes e bebês em incubadoras.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que a evacuação ocorreu devido à grande quantidade de fumaça, destacando que nenhuma área de atendimento foi atingida e não houve feridos.

Fogo controlado

O fogo foi controlado por volta das 11h15, e as equipes permaneceram no hospital para realizar o rescaldo e garantir que não houvesse novos focos.

Em nota oficial, a Sesa confirmou o incidente e informou que, por precaução, os pacientes foram transferidos em segurança para outras unidades das redes estadual e municipal. A secretaria também afirmou que a situação está sob controle e que as causas do incêndio serão investigadas.

ceará corpo de bombeiros emergência evacuação fortaleza hospital Incêndio pacientes recém-nascidos Saúde Segurança Hospitalar Sesa

x