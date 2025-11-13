ENCONTRO DE MILHÕES
Com Projeto Antifacção travado, Derrite janta com Lira e Cunha
Encontro acontece em meio ao impasse no texto da proposta do governo Lula para endurecer o combate ao crime
Por Anderson Ramos
O relator do Projeto Antifacção, Guilherme Derrite (PP-SP), foi visto jantando com os ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) e Eduardo Cunha (Republicanos-RJ), na quarta-feira, 12, em um restaurante de Brasília.
O encontro acontece em meio ao impasse no texto da proposta do governo Lula para endurecer o combate ao crime. A votação foi adiada para a próxima terça, 18, por conta das várias mudanças no texto feitas por Derrite.
Derrite disse durante o jantar com Lira e Cunha que deve seguir apresentando mais pareceres até o dia da votação, segundo O Globo. Derrite tem dito que o relatório dele deve ser considerado “ponto de partida” e que estimula deputados a apresentarem sugestões de mudança.
Derrite disse por meio de sua assessoria que não comentou sobre o projeto no encontro. Já Cunha declarou que não tinha marcado de encontrar com o relator e que o encontro aconteceu por intermédio de Lira. Procurado, Lira não comentou.
“O jantar foi um encontro fortuito. Eu jantar com o Arthur é normal, foi um encontro fortuito de estar ao mesmo tempo eu e Arthur e chegar ele (Derrite). Foi um encontro que a gente aproveitou para bater papo e discutir a situação. Foi só isso, nada demais, não foi nada pré-combinado”, declarou Cunha ao Globo.
