ENCONTRO DE MILHÕES

Com Projeto Antifacção travado, Derrite janta com Lira e Cunha

Encontro acontece em meio ao impasse no texto da proposta do governo Lula para endurecer o combate ao crime

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

13/11/2025 - 16:07 h
Cunha, Lira e Derrite, em jantar em restaurante de Brasília.
Cunha, Lira e Derrite, em jantar em restaurante de Brasília. -

O relator do Projeto Antifacção, Guilherme Derrite (PP-SP), foi visto jantando com os ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) e Eduardo Cunha (Republicanos-RJ), na quarta-feira, 12, em um restaurante de Brasília.

O encontro acontece em meio ao impasse no texto da proposta do governo Lula para endurecer o combate ao crime. A votação foi adiada para a próxima terça, 18, por conta das várias mudanças no texto feitas por Derrite.

Derrite disse durante o jantar com Lira e Cunha que deve seguir apresentando mais pareceres até o dia da votação, segundo O Globo. Derrite tem dito que o relatório dele deve ser considerado “ponto de partida” e que estimula deputados a apresentarem sugestões de mudança.

Derrite disse por meio de sua assessoria que não comentou sobre o projeto no encontro. Já Cunha declarou que não tinha marcado de encontrar com o relator e que o encontro aconteceu por intermédio de Lira. Procurado, Lira não comentou.

“O jantar foi um encontro fortuito. Eu jantar com o Arthur é normal, foi um encontro fortuito de estar ao mesmo tempo eu e Arthur e chegar ele (Derrite). Foi um encontro que a gente aproveitou para bater papo e discutir a situação. Foi só isso, nada demais, não foi nada pré-combinado”, declarou Cunha ao Globo.

Tags:

Arthur Lira Câmara dos Deputados eduardo cunha guilherme Derrite projeto antifacção

Ver todas

