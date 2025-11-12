SEM ACORDO
Votação de projeto Antifacção é adiada para a próxima semana
Havia expectativa de que a proposta fosse apreciada nesta quarta-feira, 12, mas não houve acordo
Por Anderson Ramos
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), garantiu que o Projeto de Lei Antifacção, que estabelece o marco legal do combate ao crime organizado, será votado na próxima terça-feira, 18.
"Teremos pauta única na próxima terça-feira para que a Casa possa fazer uma ampla discussão e a votação dessa matéria que é tão importante para nosso país", disse Motta.
Havia expectativa de que a proposta fosse apreciada nesta quarta-feira, 12, mas não houve acordo. Motta atendeu a um pedido do relator, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), para adiar a votação.
"Meu substitutivo nunca foi linha de chegada, mas ponto de partida", disse o relator, ao pedir o adiamento. Ele disse que aproveitou "boas iniciativas" do projeto original, além de outras sugestões de parlamentares para entregar um novo marco no combate ao crime organizado.
