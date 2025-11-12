Menu
ALTERAÇÕES

Mudanças no projeto Antifacção são “inaceitáveis”, diz governo Lula

Ministério da Justiça na qual mostra preocupação com os rumos da proposta

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

12/11/2025 - 20:14 h
O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou nota na noite desta quarta-feira, 12, na qual mostra preocupação com os relatórios apresentados à Câmara dos Deputados pelo relator do Substitutivo ao projeto de lei Antifacção, do Governo Federal.

A pasta chefiada por Ricardo Lewandowski disse que identificou no texto apresentado pelo relator Guilherme Derrite (PP-SP), protocolado, na terça-feira, 11, pontos que representam retrocessos jurídicos e institucionais inaceitáveis.

“O primeiro deles é a insistência em debilitar financeiramente a Polícia Federal e as demais forças de segurança da União mediante o desvio de recursos a elas destinados para fundos estaduais, ao invés de criar instrumentos para descapitalizar o crime organizado, como constava do projeto originalmente enviado pelo Governo à Câmara”, diz a nota.

O MJSP avalia que outro ponto problemático é ignorar a proposta de criar um novo tipo penal, qual seja, o da “facção criminosa”, para dar conta dessa nova patologia social que assola o País, correspondente à prática criminosa organizada em escala empresarial.

Veja a nota na íntegra:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Governo do Brasil (@govbr)

x