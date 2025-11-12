Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TENSÃO NA CÂMARA

Embate entre Motta e Lindbergh esquenta discussão do PL Antifacção

Projeto de Lei da Antifacção vem gerando conflito entre oposicionistas e governistas na Câmara

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/11/2025 - 11:33 h
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) -

O Projeto de Lei Antifacção voltou a acirrar os ânimos na Câmara dos Deputados. Em uma reunião de líderes partidários realizada na manhã desta terça-feira (11), o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), se envolveu em um embate direto com o petista Lindbergh Farias (RJ). O motivo: a escolha do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) como relator da proposta.

Críticas do PT à relatoria de Derrite

A bancada do Partido dos Trabalhadores criticou a decisão de Motta de indicar Derrite — atual secretário licenciado de Segurança Pública de São Paulo — para a relatoria do texto. Lindbergh Farias foi um dos mais duros nas críticas e chegou a afirmar que o presidente da Câmara teria cometido um “furto com abuso de confiança” contra o presidente Lula ao entregar a função a um deputado da oposição.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o petista, o parecer de Derrite seria uma espécie de “PEC da Blindagem 2.0”, expressão usada para sugerir que o relatório favoreceria forças de segurança e setores conservadores do Congresso.

Reação de Hugo Motta

Diante das críticas, Hugo Motta reagiu de forma firme. De acordo com relatos publicados pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o presidente da Câmara elevou o tom de voz, bateu na mesa e defendeu sua prerrogativa de indicar o relator do projeto.

Leia Também:

PL Antifacção: encontro de governadores com Motta aumenta pressão para votação
Nova versão do projeto antifacção deve ser votado nesta quarta
Relator do projeto Antifacção desiste de mudar competência da PF

“A prerrogativa de indicar o relator [do projeto de lei] é do presidente da Câmara dos Deputados. É minha. E não é bravata ou campanha de difamação em redes sociais que vai me intimidar ou fazer recuar”, declarou Motta, em tom de desabafo.

Ainda segundo presentes na reunião, o deputado completou dizendo que “não é desonesto” e que “até quando eu erro, erro com boas intenções”.

Tensão entre governo e oposição

O PL Antifacção, defendido por parlamentares da base bolsonarista, tem enfrentado resistência de partidos governistas e de parte da esquerda, que veem no texto um risco de ampliar poderes de investigação e repressão sem controle adequado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados guilherme Derrite hugo motta Lindbergh Farias. PL Antifacção

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x