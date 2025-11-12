Embate entre Motta e Lindbergh esquenta discussão do PL Antifacção

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) - Foto: Kayo Magalhaes

O Projeto de Lei Antifacção voltou a acirrar os ânimos na Câmara dos Deputados. Em uma reunião de líderes partidários realizada na manhã desta terça-feira (11), o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), se envolveu em um embate direto com o petista Lindbergh Farias (RJ). O motivo: a escolha do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) como relator da proposta.

Críticas do PT à relatoria de Derrite

A bancada do Partido dos Trabalhadores criticou a decisão de Motta de indicar Derrite — atual secretário licenciado de Segurança Pública de São Paulo — para a relatoria do texto. Lindbergh Farias foi um dos mais duros nas críticas e chegou a afirmar que o presidente da Câmara teria cometido um “furto com abuso de confiança” contra o presidente Lula ao entregar a função a um deputado da oposição.

Segundo o petista, o parecer de Derrite seria uma espécie de “PEC da Blindagem 2.0”, expressão usada para sugerir que o relatório favoreceria forças de segurança e setores conservadores do Congresso.

Reação de Hugo Motta

Diante das críticas, Hugo Motta reagiu de forma firme. De acordo com relatos publicados pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o presidente da Câmara elevou o tom de voz, bateu na mesa e defendeu sua prerrogativa de indicar o relator do projeto.

“A prerrogativa de indicar o relator [do projeto de lei] é do presidente da Câmara dos Deputados. É minha. E não é bravata ou campanha de difamação em redes sociais que vai me intimidar ou fazer recuar”, declarou Motta, em tom de desabafo.

Ainda segundo presentes na reunião, o deputado completou dizendo que “não é desonesto” e que “até quando eu erro, erro com boas intenções”.

Tensão entre governo e oposição

O PL Antifacção, defendido por parlamentares da base bolsonarista, tem enfrentado resistência de partidos governistas e de parte da esquerda, que veem no texto um risco de ampliar poderes de investigação e repressão sem controle adequado.