Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > educação > ENEM
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENEM

Inep libera gabarito oficial do Enem 2025; confira respostas da prova

Mais de 3 milhões de candidatos já podem conferir as respostas oficiais do primeiro dia de provas

Luan Julião

Por Luan Julião

13/11/2025 - 15:54 h
Nota da redação e resultados individuais ainda não têm data para divulgação
Nota da redação e resultados individuais ainda não têm data para divulgação -

Os candidatos do Enem 2025 já podem conferir o gabarito oficial das provas aplicadas no primeiro dia do exame. A divulgação foi feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta quinta-feira, 13, permitindo que mais de 3 milhões de participantes confiram o desempenho e façam suas próprias estimativas de nota.

O material está disponível no Portal do Inep e traz as respostas das provas objetivas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Os resultados individuais, incluindo a nota da redação, ainda não têm data confirmada para publicação.

Tudo sobre Enem em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Realizado no último domingo, 9, o primeiro dia de aplicação reuniu candidatos de todo o país para enfrentar as provas teóricas e a redação, cujo tema foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". Dos 4,8 milhões de inscritos, 73% compareceram aos locais de prova.

Leia Também:

Renovação de matrícula da rede estadual inicia na segunda-feira
O que cai no segundo dia de prova do Enem 2025?
Lauro de Freitas renova frota com mais de 30 ônibus escolares

Uma das mudanças desta edição foi o calendário de divulgação dos gabaritos. O Inep quebrou uma tradição ao decidir divulgar as respostas em duas etapas, ao contrário dos anos anteriores, quando todo o material, de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, era publicado de uma só vez, após o segundo domingo de aplicação.

Segundo dia de prova

O segundo dia de provas do Enem acontece no próximo domingo, 16, com questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática. Os participantes terão cinco horas para resolver todas as perguntas.

As notas individuais poderão ser consultadas futuramente na Página do Participante, com CPF e senha, em data que será anunciada pelo Inep. O gabarito oficial do primeiro dia já pode ser conferido no site do Instituto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

calendário de divulgação enem 2025 gabarito oficial Inep Provas do Enem resultados individuais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nota da redação e resultados individuais ainda não têm data para divulgação
Play

Portões do Enem são abertos no segundo domingo de provas

Nota da redação e resultados individuais ainda não têm data para divulgação
Play

Secretária de Educação relata expectativas para segundo dia de Enem

x