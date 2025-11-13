Inep libera gabarito oficial do Enem 2025; confira respostas da prova

Nota da redação e resultados individuais ainda não têm data para divulgação - Foto: © Paulo Pinto | Agência Brasil

Os candidatos do Enem 2025 já podem conferir o gabarito oficial das provas aplicadas no primeiro dia do exame. A divulgação foi feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta quinta-feira, 13, permitindo que mais de 3 milhões de participantes confiram o desempenho e façam suas próprias estimativas de nota.

O material está disponível no Portal do Inep e traz as respostas das provas objetivas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Os resultados individuais, incluindo a nota da redação, ainda não têm data confirmada para publicação.

Tudo sobre Enem em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Realizado no último domingo, 9, o primeiro dia de aplicação reuniu candidatos de todo o país para enfrentar as provas teóricas e a redação, cujo tema foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". Dos 4,8 milhões de inscritos, 73% compareceram aos locais de prova.

Uma das mudanças desta edição foi o calendário de divulgação dos gabaritos. O Inep quebrou uma tradição ao decidir divulgar as respostas em duas etapas, ao contrário dos anos anteriores, quando todo o material, de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, era publicado de uma só vez, após o segundo domingo de aplicação.

Segundo dia de prova

O segundo dia de provas do Enem acontece no próximo domingo, 16, com questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática. Os participantes terão cinco horas para resolver todas as perguntas.

As notas individuais poderão ser consultadas futuramente na Página do Participante, com CPF e senha, em data que será anunciada pelo Inep. O gabarito oficial do primeiro dia já pode ser conferido no site do Instituto.