O que cai no segundo dia de prova do Enem 2025?

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será realizado neste domingo, 16, em quase todo o país. Os participantes vão responder às provas de Matemática e Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química), com duração de cinco horas - 30 minutos a menos que no primeiro dia, já que não há redação. Os portões abrem às 12h (horário de Brasília), fecham às 13h, e a prova começa às 13h30, encerrando às 18h30.

O que levar

Os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto, em formato físico ou digital, desde que exibido em aplicativos oficiais, como o Gov.br. Outro item indispensável é a caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente. Também é necessário levar o cartão de confirmação de inscrição, além de lanche e água em garrafa transparente, sem rótulo, para consumo durante o exame.

Celulares, relógios inteligentes, fones de ouvido, calculadora e tablets devem ser desligados e lacrados no envelope porta-objetos entregue pelo fiscal. Também não é permitido o uso de bonés, gorros, óculos escuros ou materiais de consulta. O descumprimento das regras pode resultar em eliminação imediata.

Operação Enem 2025: transporte gratuito e apoio aos estudantes

Para facilitar o deslocamento dos candidatos, o Governo da Bahia, em parceria com a CCR Metrô Bahia, garante acesso gratuito ao metrô, incluindo o trecho até Lauro de Freitas, mediante apresentação do comprovante de inscrição e documento com foto.

Além do metrô, a Prefeitura de Salvador anunciou isenção na tarifa de ônibus para quem for fazer o exame. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) também vai reforçar a frota de ônibus para atender as principais regiões da cidade.

Enem adiado em cidades da COP30

Nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba (PA), as provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. As datas foram definidas em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém no período da aplicação regular do exame.

Balanço do primeiro domingo

No primeiro dia de provas, realizado no dia 9 de novembro, os candidatos responderam às questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de produzirem a redação, que teve como tema: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), dados preliminares apontam que, dos mais de 4,8 milhões inscritos no Enem 2025, 73% participaram da prova no primeiro domingo. O exame registrou aumento de 11% no número de inscrições em relação à última edição e de mais de 38% em relação a 2022.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a aplicação ocorreu sem intercorrências.

“Todos os malotes foram entregues em seus respectivos locais de aplicação. O exame foi aplicado em todo o país, em 1.805 municípios, em 11.791 locais de prova, utilizando 164.906 salas de prova. São mais de 300 mil pessoas envolvidas na aplicação do Enem”, informou.