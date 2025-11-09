Menu
HOME > educação > ENEM
ACERTOU!

Professora baiana acerta tema da redação do Enem 2025

Cristiane Tosta antecipou o foco nos idosos; feito repete acerto de docente em 2024

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

09/11/2025 - 20:50 h
Professora da rede estadual da Bahia, Cristiane Tosta, no programa Resenha Terceirão
Professora da rede estadual da Bahia, Cristiane Tosta, no programa Resenha Terceirão

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. A professora da rede estadual da Bahia, Cristiane Tosta, antecipou a temática ainda em 16 de outubro, durante o programa Resenha Terceirão, transmitido pelo YouTube da Secretaria da Educação do Estado (SEC).

“O Enem tá vindo muito na questão da invisibilidade, né? Já foi falado sobre a questão da mulher, falou sobre a questão da criança, também da questão da certidão de nascimento. Meu chute seria pra questão também do idoso”, afirmou a professora, que atua como Formadora do Instituto Anísio Teixeira (IAT).

Enem 2025 reúne gerações e amplia número de participantes no país
Participantes do Enem deixam locais após prova neste domingo
Enem 2025: confira temas abordados no primeiro domingo de provas

O acerto de Cristiane remete a outro caso semelhante registrado em 2024, quando a professora Maria Ivone, do Colégio Estadual em Tempo Integral Águas Termais de Cipó, na Bahia, também foi reconhecida por prever corretamente o tema da redação daquele ano.

O tema foi “Desafios para Valorização da Herança Africana no Brasil”, e a professora havia solicitado aos estudantes que escrevessem um texto sobre o assunto três dias antes da aplicação da prova, realizada no domingo, 3.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) parabenizou a docente e ressaltou a importância da educação antirracista.

“A gente parabeniza a professora Maria Ivone e também o colégio, por incluir no currículo uma questão tão importante”, disse a publicação.

Neste domingo, 9, na primeira etapa do Enem 2025, os candidatos responderam questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação. Já no próximo domingo, 16, será a vez das provas de Ciências da Natureza e Matemática.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Educação Bahia (@educacaobahia)

