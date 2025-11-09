Participantes do Enem deixam locais após prova neste domingo

Portão do Colégio Central em Salvador - Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram autorizados a deixar os locais de prova sem o caderno de questões por volta das 15h, conforme previsto pelo edital. A aplicação segue até as 19h, totalizando 5h30 de duração para os candidatos regulares.

Nesta primeira etapa, realizada neste domingo, 9, os inscritos responderam às provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias e produziram a redação, uma das partes mais aguardadas do exame que, este ano, abordou o tema: “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Para muitos candidatos, a proposta permitiu reflexões pessoais e sociais. É o caso de Carla Soares, 32 anos, que decidiu prestar o Enem novamente, mesmo já tendo mestrado.

“Eu decidi fazer novamente o Enem porque fui para um lugar da carreira que eu gosto muito, que é a comunicação, mas eu sou uma pessoa também do teatro. E aí eu queria voltar e também me dedicar ao teatro, ter as duas profissões, sabe?”, contou, destacando a identificação pessoal com o tema da redação.

“Eu achei massa, sinceramente, porque eu tenho um pai idoso. A redação eu fiz toda pensando nele, nas dificuldades que ele vem enfrentando, levando em consideração a cidade, a arquitetura e o urbanismo, e também o acesso à saúde, que é tudo muito mais caro e muito difícil também. Então, fui muito nesse caminho, através da experiência que tenho dentro de casa. Foi tranquilo”.

Outro participante, Pedro Eduardo Mota, de 42 anos, contou que, após uma década, decidiu retomar os estudos.

“Eu fiz a prova para ver como é que eu estou, como vou me sair e, a depender da minha pontuação, eu volto a estudar de novo, para fazer a prova para o ano [que vem], de fato, tentar o que eu quero”, afirmou.

Ele também destacou a relevância do tema da redação e refletiu sobre a questão dos preconceitos ligados à idade.

“Eu achei um tema assim, pra mim, mais fácil, porque é a questão da idade. E, apesar de não ser idoso, sofro vários preconceitos. Inclusive, hoje sofri um preconceito aqui. A galera tava distribuindo panfleto, água, pra quem tava entrando, e eu via que, pela questão da idade, não ofereceram pra mim”.

A aplicação do Enem 2025 continuará no próximo domingo, 16, quando os participantes resolverão itens de Ciências da Natureza e Matemática.

