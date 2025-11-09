Tema da redação do Enem 2025 é semelhante ao vazado em 2009; relembre

Em 2009, a prova precisou ser cancelada após o furto de um dos cadernos de questões - Foto: Divulgação Inep

O tema da redação do Enem 2025 foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, assunto semelhante ao que foi vazado em 2009: “Valorização do idoso”. Na época, a prova precisou ser cancelada após o furto de um dos cadernos de questões.

Mesmo com a anulação, o Inep divulgou na ocasião quais os temas de redação abordados na avaliação. A folha trazia como textos de apoio para a dissertação:

um trecho do Estatuto do Idoso;

um excerto de uma reportagem do site "Com Ciência", sobre aumento da expectativa de vida;

um poema que começava como "Idoso é quem tem o privilégio de viver longa vida".

Tema em 2025

Na edição deste ano, o tema propôs que os candidatos refletissem sobre os impactos e desafios do envelhecimento populacional no país, considerando o aumento do número de pessoas com mais de 60 anos.

Ainda não foram divulgados os textos de apoio utilizados na prova deste ano, contudo, o assunto vem ganhando destaque em discussões sobre o futuro demográfico do Brasil, projeções indicam que, a partir de 2042, a população deve começar a diminuir e, em 2070, mais de um terço dos brasileiros terá 60 anos ou mais.