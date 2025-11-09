EDUCAÇÃO
Tema da redação do Enem 2025 é semelhante ao vazado em 2009; relembre
Neste ano, tema propôs que os candidatos refletissem sobre os impactos e desafios do envelhecimento populacional no país
Por Victoria Isabel
O tema da redação do Enem 2025 foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, assunto semelhante ao que foi vazado em 2009: “Valorização do idoso”. Na época, a prova precisou ser cancelada após o furto de um dos cadernos de questões.
Mesmo com a anulação, o Inep divulgou na ocasião quais os temas de redação abordados na avaliação. A folha trazia como textos de apoio para a dissertação:
- um trecho do Estatuto do Idoso;
- um excerto de uma reportagem do site "Com Ciência", sobre aumento da expectativa de vida;
- um poema que começava como "Idoso é quem tem o privilégio de viver longa vida".
Leia Também:
Tema em 2025
Na edição deste ano, o tema propôs que os candidatos refletissem sobre os impactos e desafios do envelhecimento populacional no país, considerando o aumento do número de pessoas com mais de 60 anos.
Ainda não foram divulgados os textos de apoio utilizados na prova deste ano, contudo, o assunto vem ganhando destaque em discussões sobre o futuro demográfico do Brasil, projeções indicam que, a partir de 2042, a população deve começar a diminuir e, em 2070, mais de um terço dos brasileiros terá 60 anos ou mais.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes