HOME > EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Tema da redação do Enem 2025 é semelhante ao vazado em 2009; relembre

Neste ano, tema propôs que os candidatos refletissem sobre os impactos e desafios do envelhecimento populacional no país

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/11/2025 - 16:28 h
Em 2009, a prova precisou ser cancelada após o furto de um dos cadernos de questões -

O tema da redação do Enem 2025 foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, assunto semelhante ao que foi vazado em 2009: “Valorização do idoso”. Na época, a prova precisou ser cancelada após o furto de um dos cadernos de questões.

Mesmo com a anulação, o Inep divulgou na ocasião quais os temas de redação abordados na avaliação. A folha trazia como textos de apoio para a dissertação:

  • um trecho do Estatuto do Idoso;
  • um excerto de uma reportagem do site "Com Ciência", sobre aumento da expectativa de vida;
  • um poema que começava como "Idoso é quem tem o privilégio de viver longa vida".

Tema em 2025

Na edição deste ano, o tema propôs que os candidatos refletissem sobre os impactos e desafios do envelhecimento populacional no país, considerando o aumento do número de pessoas com mais de 60 anos.

Ainda não foram divulgados os textos de apoio utilizados na prova deste ano, contudo, o assunto vem ganhando destaque em discussões sobre o futuro demográfico do Brasil, projeções indicam que, a partir de 2042, a população deve começar a diminuir e, em 2070, mais de um terço dos brasileiros terá 60 anos ou mais.

x