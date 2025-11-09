Menu
ENEM
ENEM

Ambulante aproveita primeiro dia de Enem para aumentar as vendas

Vendedora Ângela Maria, de 62 anos, já é presença garantida em dias de prova

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/11/2025 - 12:40 h
Enquanto milhares de estudantes enfrentavam a tensão do primeiro dia do Enem 2025, neste domingo, 9, a movimentação em torno dos locais de prova também trouxe oportunidade para quem vive do comércio informal. Em frente ao Colégio Central da Bahia, no bairro de Nazaré, em Salvador, ambulantes aproveitam o fluxo de pessoas para reforçar a renda.

A vendedora Ângela Maria, de 62 anos, já é presença garantida todos os anos na porta da escola. Com sua barraca improvisada, ela oferecia água, refrigerante e doces aos candidatos e acompanhantes. “Graças a Deus, as vendas são boas, né? Não está maravilhosa, mas está saindo aos pouquinhos”, contou, com bom humor.

Segundo ela, o produto mais procurado é a água mineral, item essencial para enfrentar o calor e o nervosismo do dia de prova. “Estão pedindo mais água. A água está saindo por R$ 3,00 e a com gás por R$ 4,00. Refrigerante também é R$ 3,00", disse.

Mesmo com o movimento um pouco menor do que em anos anteriores, Ângela mantém o otimismo. “O ano passado estava melhor, porque os estudantes chegavam mais cedo. Esse ano, não, eles estão atrasadinhos, deixando para a última hora. Mas as vendas estão fluindo, graças a Deus”, afirmou.

Veterana na rotina do Enem, ela conta que não pretende sair antes de terminar o estoque. “Vou ficar aqui até a hora que tiver mercadoria”, garante.

